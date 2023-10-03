高雄捷運延伸 屏縣：提案輕運量具可行性

高雄捷運規畫林園延伸至屏東東港及林邊案，去年經行政院前院長蘇貞昌拍板核定，今年九月屏東縣府提路線可行性研究，獲縣議會同意核備，九月底送至交通部鐵道局審核。屏縣府表示，路線採輕運量捷運模式是經評估供需比平衡、工程財務等，經濟與財務效益皆具可行性，考量屏東西側沿海城市缺乏軌道建設等公共運輸，訂「林園東港林邊」線為最優先興建路線。

行政院長蘇貞昌去年十一月到屏東東港鎮，為民進黨屏東縣長參選人周春米輔選時，提到去年九月已核定高雄捷運紅線小港林園段將再延伸至屏東東港、林邊，「一定要過高屏溪」。

高雄捷運延伸屏東整體規畫四條路線，包含林園東港林邊線、左營屏東線、大寮屏東線、大寮萬丹潮州線等，於二○二一年七月廿一日獲交通部核備，其中林園東港路線為評估為最優先興建路線，高捷紅線延伸東港到林邊，去年獲政院核定。

屏縣交旅處長黃國維說，核定函指高市府與屏縣府對捷運銜接規畫已有共識，屏縣府承諾採高架輕運量捷運方式銜接。

黃國維表示，「林園東港林邊」線採高架輕運量捷運方式銜接，側式月台規畫布設上下行線，可同月台轉乘，自高雄捷運紅線小港站往南延伸，終點為林邊火車站，範圍為林園至林邊，整體需至少十年才能完工通車。