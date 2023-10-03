新聞眼／連假疏運 交部缺乏整體規畫

中秋節連假收假日，大批旅客在高鐵台中站排對等「自由座」，反映運量已超越疫情前水準的高鐵，服務品質也備受挑戰，但全是高鐵公司的問題嗎？肩負疏運任務的交通部，也是高鐵的最大股東，手邊還有台鐵、國道客運等資源可運用，卻提不出整體配套，才無法促使民眾分流，讓民眾於連假時，只能一次又一次在又擠又塞的困境中度過。

二◯一九年，高鐵日均運量就已達近十八點五萬人次，新冠疫情後長途旅客為避免長時間搭乘密閉空間的國道客運，紛紛移轉至速度更快、乘車時間更短的高鐵，使今年截至八月的高鐵日均運量已達廿萬人次。面對列車運量已然不足，甚至自由座旅客「外溢」到對號座，就出現高鐵「台鐵化」、服務品質下降等聲浪。

然而高鐵今年上半年與日本簽約採購十二組新車，預計二◯二七年才能投入營運，顯然緩不濟急，交通部責無旁貸；尤其交通部未正視民眾在疫情期間，已逐漸捨棄國道客運、轉搭高鐵的習慣，就算祭出再多優惠票價，國道客運仍坐不滿，也忽略高鐵運量暴增、品質影響的事實。

當連假疏運的大眾運輸工具對象包含高鐵、台鐵、國道客運，甚至國內航班時，交通部當然需整體考量與規畫。當民眾習慣搭高鐵返回台中、高雄等站時，台鐵的加班車排班與停靠站的模式，難道不能更為友善，透過台鐵車站較多、接近市區的特性，疏導民眾改搭台鐵？

交通部不能任由高鐵公司自行因應，該拿出辦法，因應國慶連假，乃至明年的總統大選、春節返鄉潮，否則民眾的不滿，絕對不會只對高鐵，而是交通部。