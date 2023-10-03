憂國慶再爆人龍 鐵道局急要高鐵改善

前天中秋連假收假日，高鐵自由座旅客在台中站外大排長龍，人潮猶如演唱會，凸顯了高鐵運能趕不上運量、服務品質堪慮等問題；由於本周六起為四天國慶連假，交通部鐵道局昨緊急與高鐵公司開會，提出要求高鐵官方Ａｐｐ即時公告站點候車狀況，及特殊尖峰時段規畫每小時至少一班全車自由座列車等三點改進措施。

高鐵運量攀升 運能卻難增 製表／周彥妤 高鐵公司表示，疏運尖峰因人潮過多，造成旅客久候不便，表達歉意，感謝旅客體諒配合。面對即將到來國慶疏運，持續精進旅客引導、分流搭乘及人潮管制相關措施。交通部長王國材則說，高鐵採購車輛作業已著手進行，有關自由座等問題將請高鐵改善。

高鐵疫後日均運量廿萬人次，已超越新冠疫情前、二◯一九年日均運量近十八點五萬人次成績，今年八月日運量更達廿一萬人次，已使自由座車廂擁擠不堪，還「外溢」到對號座車廂，讓標榜高品質服務的高鐵挨批「台鐵化」。

由於九月廿八日至十月一日的四日中秋疏運期，高鐵共疏運近一◯一萬人次，其中十月一日旅運逾卅三點八萬人次，已超越二◯一九年中秋疏運收假日逾卅一萬人次的成績；因此旅客前天在台中站外排隊等兩小時卻上不了車，引發諸多議論，加上國慶焰火於台中施放，旅客擔憂國慶連假將重演自由座旅客從站內排到站外的景象。

台中市交通局長葉昭甫表示，市府已與高鐵台中站保持聯繫，站方讓自由座乘客改在驗票閘門前排隊，避免月台人潮過多，影響上下車，也降低推擠風險；台中捷運有需要時可調度加開班次，疏導高鐵站區人潮。

鐵道局長楊正君表示，昨已請高鐵赴鐵道局報告當日疏運狀況，檢討可能改進措施。首先，擬定疏運計畫，檢視規畫增開班次，以因應各節日疏運的特殊型態；也要求高鐵假期前預告尖峰時段，即時在高鐵官方Ａｐｐ發布候車狀況，讓旅客能夠隨時掌握候車資訊。第三點則要檢討自由座調度問題，研擬在特殊尖峰時段規畫每小時至少一班全車自由座列車。

學者：票價應調整

陽明交通大學運輸與物流管理學系邱裕鈞指出，或許向日本採購新列車投入營運後，擴大車隊規模，才能解決燃眉之急，但速度快、準點率高的高鐵，價格相較其他交通運具，卻無明顯市場區隔，顯得相當弔詭，他建議建議軌道票價應適時調高，高鐵當然應正視票價適當調整。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭分析，高鐵票價比國道客運貴三倍、比台鐵貴兩倍多，大家寧可排隊也要搭高鐵，就是看中高鐵準時、可靠的運輸表現。她建議台鐵除在國慶連假期間加開班次，可考慮在新烏日站增加停靠對號班次或自強號班次，降低在同站區的高鐵疏運壓力。