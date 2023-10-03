增102排放大戶 空汙費率新級距出爐

為推動汙染排放減量，環境部公告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，修正內容含新增排放大戶費率級距，及調整甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物費率，影響石化、電力、鋼鐵、水泥業等共約一二八六家業者，預估每年空汙費收入約增加二億六千萬元，並可減少約九千公噸空氣汙染物排放。

環境部大氣司長蔡孟裕說明，本次修正內容可促使大型固定汙染源強化其防制設備處理空氣汙染物排放，新增大戶費率級距，修正內容包含硫氧化物、氮氧化物等揮發性有機物收費費率及計算方式，由現行三級費率提高為四級距，影響大戶從原本的五十一家，再新增一○二家，排放大戶總數達一五三家。

草案中也調整甲苯與二甲苯費率，促使業者減少有害空氣汙染物種排放。蔡孟裕表示，這兩種空汙費率過去都偏低，因此修正草案依排放量訂定排放大戶，費率增為二倍至三倍，統計影響家數達一二八六家，盼藉由經濟誘因，鼓勵公私場所自主改善製程減少空汙，達到改善空氣品質目的。