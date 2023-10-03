拖延施打時程 衛福部：恐增感染流感風險

公費流感疫苗昨天正式開打，衛福部疾管署今年提供疫苗廠牌包括國光、賽諾菲、台灣東洋、高端，但有家長避免讓孩子打高端疫苗，衛福部長薛瑞元表示，家長若想選擇廠牌，可拿補接種通知單到指定醫療院所，但需評估拖延施打時程，恐增加感染流感風險。

疾管署昨舉行流感疫苗開打記者會，薛瑞元帶頭施打國光流感疫苗，衛福部次長王必勝則施打高端流感四價疫苗及莫德納新冠疫苗。由於今年公費提供六九八萬劑四價公費流感疫苗，第一階段公費流感疫苗昨開打，第二階段自下月十一月一日開始，讓五十歲至六十四歲無高風險慢性病成人接種。

然而各地出現家長拒讓孩子接種高端流感疫苗的狀況，薛瑞元指出，家長若堅持選擇疫苗廠牌，當次校園接種時，若未接種，醫護人員會提供補種通知單，讓家長和學生帶通知單到指定醫療院所選擇偏好廠牌，無需額外自費接種。

但薛瑞元提醒，若挑選廠牌，接種時間就會落後，且流感疫苗需要兩周才會產生抗體，拖延施打時程，可能產生風險，家長需自行評估。至於未來校園內是否可選擇疫苗廠牌，薛瑞元表示，實務運作有難度。他解釋，疫苗由醫療機構帶到校園去，不太方便一次帶多種疫苗，且每種疫苗都有保存效期，會增加作業困難。

基層醫療協會理事長林應然表示，目前流感疫苗施打並未看到「躲打」高端疫苗的狀況，但診所都會公告當日施打廠牌，民眾可自行判斷是否要施打。高端發言人李思賢表示，高端流感疫苗二○一九年已在國內進行第三期臨床試驗，並與歐洲大廠進行相關比對，其免疫原性、安全性一致。

薛瑞元說，去年流感疫情到延續到今年，「拖得比較長」，今年流感疫苗開打後，相信明年流感疫情不會再拖「這麼久」。且隨新冠防疫措施鬆綁，流感病毒正開始活躍，接種流感疫苗是最有效預防流感的方法，疫苗保護力約一年，建議每年接種一次。