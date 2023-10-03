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公費流感疫苗 爆學童避打高端

聯合報／ 記者林麗玉劉懿萱蔡世偉黃羿馨黃寅鄭媁／連線報導
衛福部疾管署昨舉辦「注您幸福」一一二年度公費流感疫苗開打記者會，有小朋友現場接受施打疫苗。記者林伯東／攝影
衛福部疾管署昨舉辦「注您幸福」一一二年度公費流感疫苗開打記者會，有小朋友現場接受施打疫苗。記者林伯東／攝影

全台流感疫苗開打，有家長不想讓孩子施打高端的流感疫苗，多縣市出現「拒打」事件。台北市長蔣萬安昨表示會請衛生局向中央反映，滿足民眾希望事前知道疫苗廠牌的期待；新北市副市長劉和然說，新北首日接種的廠牌不是高端而是東洋，疫苗是由中央統一配送，無法知道配送什麼疫苗，家長若有疑慮，不會強迫孩子施打，將給補打單至醫療院所施打。

由於今年疾管署提供的四個廠牌公費流感疫苗中，約一成為高端疫苗，卻因公費疫苗不能挑品牌，使部分家長不滿，出現「拒打」現象。來自新竹縣湖口鄉、育有二歲幼童的李先生表示，若孩子接種高端的公費流感疫苗就認了，「應該多少會有點保護力吧」？竹縣竹北市的莊媽媽則表示，考慮自費讓孩子打其他廠牌疫苗。

高雄市衛生局昨起分兩階段開打，校園陸續調查學童注射疫苗意願，部分家長對高端仍有疑慮，向學校表示「是高端就不打」，部分家長直言對於「高端」印象太差，建議有選擇疫苗品牌權利；新竹縣衛生局表示，昨有三○○三人接種公費流感疫苗，十六人不願施打高端疫苗而離去。台中市衛生局說則稱未有明顯「拒打潮」。

國民黨立院黨團昨指出，由於公費疫苗不能選擇廠牌，許多家長擔心小孩會打到高端疫苗，間接影響疫苗施打覆蓋率成效。國民黨團呼籲，既然是花人民的血汗錢購買流感疫苗，必須公開透明各廠牌的每日施打數量，還給民眾疫苗施打廠牌的選擇權。

流感疫苗 高端疫苗 衛生局

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