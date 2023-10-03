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中颱小犬來襲 估明晨台東觸陸

聯合報／ 記者周彥妤徐白櫻張已亷／連線報導
小犬颱風潛勢圖 資料來源／中央氣象署
小犬颱風潛勢圖 資料來源／中央氣象署

中颱小犬進逼，中央氣象署昨深夜發布海警，預計今天下午至傍晚發布陸警，預估暴風圈將在周三清晨觸陸、周四清晨至上午，颱風中心於台東至恆春半島交界登陸。周三至周四影響最顯著，全台風雨強勁，尤其東半部首當其衝，需嚴防局部豪雨或大豪雨等級以上降雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今天上午八時，小犬颱風中心位在鵝鑾鼻東南東方約四七五公里海面上，近中心最大風速增至每秒四十五公尺、七級暴風半徑增至二二○公里，朝西北轉西北西方向前進。受颱風外圍環流影響，今北部、東北部地區短暫陣雨，東北部山區局部大雨，花東地區局部短暫陣雨，中南部仍維持多雲到晴，午後僅南部山區有零星短暫陣雨，各地雨勢愈晚愈明顯。

氣象署預估小犬颱風的暴風圈在周三清晨接觸台東陸地，颱風中心則預估在周四清晨至上午，於台東至恆春半島交界處登陸，因此周三、周四影響台灣最顯著。受颱風及其外圍環流影響，東半部、恆春半島降雨最明顯且持續，可能有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨；北部、南部地區及中部山區短暫陣雨，有局部豪雨或大雨發生機率。

周五至周六，颱風雖遠離，受颱風外圍環流影響，水氣仍多，屆時若配合北方東北季風，不排除產生「共伴效應」，包括基隆北海岸、東半部地區、恆春半島短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生情況。

黃恩鴻提醒，小犬颱風帶來的風浪強勁，各地沿海地區都要留意長浪發生，今起東半部海面可能有四米以上浪高，明起東半部浪高可能達六米、中南部、澎湖沿海地區也有三米左右浪高。

昨天上午綠島、蘭嶼兩地客輪，就運送一千多名旅客返回台東富岡港。遊客說，海上風浪很大，感覺像坐雲霄飛車，東部航務中心公告昨上午十一點半至本月五日，往返綠島及蘭嶼航班全部取消。另外往返小琉球航線部分業者四日調整船班或停航，五日則全日停航。

小犬颱風 豪雨 台東

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