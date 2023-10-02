三總小琉球「離島遊子情、智能護琉心」 引進心電圖AI判讀

在台灣的大都市，找一家醫院並不難，但對於小琉球的鄉親來說，醫療照護卻一直是個挑戰。然而，三軍總醫院小琉球鄉親攜手「離島遊子情、智能護琉心」計畫，引進心電圖人工智慧判讀系統，提升居民健康意識，增加醫療便利性，並減少治療複雜疾病所需醫療資源和成本。

三軍總醫院心臟內科主治醫師林錦生負責執行「離島遊子情、智能護琉心」計畫，他表示，在琉球，特殊挑戰包括醫療資源不足和交通不便，直接影響到居民心臟健康；將心電圖人工智慧判讀系統引入琉球鄉，為鄉親提供更優質的心臟健康照護，是這個計畫的重要價值。

林錦生說，心電圖是一項關鍵檢測技術，能夠透過監測心臟活動，早期發現潛在的心臟問題。這項計畫使心電圖人工智慧判讀系統在琉球鄉提供方便、快速且準確的心臟健康評估，改善居民生活品質。目前已見初步成效，成功識別多位居民有心臟健康風險，包括左心房擴大5人、左心室肥厚、左心房擴大合併心房震顫及左心室收縮功能不全等狀況共23人，及時為他們提供適當的醫療。

小琉球居民林雅馨表示，在地老年人口比率高，年長一輩對西藥、針劑和健康檢查不感興趣，只有在很不舒服時，才考慮就醫，飲酒和抽菸則相當普遍，對心臟健康構成風險。居民有時認為就醫要排隊，浪費時間，也非常擔心藥物副作用；在有限的醫療選擇下，如果有就醫需求，多數人只能前往高雄的醫院。

「離島遊子情、智能護琉心」計畫正改變居民的傳統觀念。例如，計畫引入心電圖篩檢，並使用人工智慧技術，讓長輩能夠輕鬆地進行檢查，檢查免費，這對60至90歲的年長居民很重要，因為節儉已成了他們的生活習慣。衛教的價值也在此顯現，當地居民認為口耳相傳比文字宣傳更有效，尤其不識字的年長居民，衛教提升對健康的關注。

琉球鄉課長黃乃懿表示，「離島遊子情、智能護琉心」計畫提高鄉民健康意識，還可以提前發現潛在的健康問題。這意味著居民可更早地尋求醫療幫助，避免疾病進一步惡化，減少治療複雜疾病所需的醫療資源和成本。有助於減輕個人和整個醫療體系負擔，同時提升鄉村地區的健康水準。

琉球衛生所主任鄭家霖指出，此計畫將節省許多就診的交通成本和時間。鄉民不再需要長途跋涉前往遠處的醫院進行檢查，而可以在島內便捷地接受篩檢。這不僅方便，還有助於提高居民參與健康檢查意願，因為他們不再擔心交通和排隊，也因此受到小琉球鄉民歡迎，有助於社區健康。

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