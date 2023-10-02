傻眼！男子醉醒裸體疑被性侵 網狠批：支持非人道處刑

不管男女出門在外一定要好好保護自己！有網友在Dcard發文表示，在交友軟體上認識一名女性並相約酒吧喝酒聊天，不料起床發現衣不蔽體，心想要不要報警？此文一出，引發網友熱烈討論。

一名網友在Dcard分享，與一名女性在交友軟體上聊了一段時間，抱著想跟她出門見面吃飯的想法，但不敢實際行動，反而女生很主動，一直問自己要不要出門見面，到後來的某一天，終於鼓起勇氣答應出門見面。然而，第一次見面的地方就是酒吧，剛開始聊天就點兩杯酒來喝，邊聊天邊玩撲克牌，途中原po有去上廁所，酒杯離開了視線，回來後在酒精的催促下越來越不勝酒力，後來真的倒了。

原po提及，在旅館醒來後只覺得頭很痛，身上沒半點遮掩，這下才驚覺不對，中間只有零碎記憶，只好趕忙去旅館櫃檯詢問，說是有一位小姐攙扶進旅館，喝醉了沒辦法回家，要在這邊休息一晚，然後就發生起來的那一幕，也不能確定是不是被性侵，只能去醫院檢查身上有沒有什麼問題，萬幸的是自己很健康，現在想要不要報警？原po也奉勸廣大男性要好好保護自己，不要跟陌生人單獨見面，也不要讓自己的任何物品離開視線。

文章一出，許多網友紛紛回應，「支持報警，千萬不要覺得丟臉，絕對不能姑息這種人渣！」、「支持強X犯、性侵未遂、復仇式色情、未經同意換臉色情片等類嚴重性犯罪改成唯一死刑」、「支持非人道處刑，以其人之道還治其人之身」、「毀了別人人生的人渣沒有資格活著，但如果是像偷東西、勒索這種不會毀掉整段人生的犯罪就維持現有刑罰」。

更多引起網友的迴響是性別錯誤，假如今天的受害者是女性，一定會受到法律制裁。許多網友發表留言，「男生被強X沒人重視，這社會本來就比較保護女性， 男生真的要好好保護自己，這社會不允許男人軟弱」、「從小到大的生長環境就是這樣，當想爭取隱私權的時候，得到的回應是男生被看沒差；當想爭取身體自主權時，得到的回應是男生被摸又不會少塊肉；當想討拍時，得到的回應是男生不能懦弱；當哭泣時，得到的回應是男兒有淚不輕彈，從此不再爭取跟性別有關的任何權利了！」

其中有一名網友給予建議，「如果覺得很不舒服，先去心理治療師那邊，不想講也可以跟治療師聊聊天，因為如果是自己不知道怎麼辦，可能會想不開，無論是心理的創傷還是身體的健康，求救專業的會更好。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980