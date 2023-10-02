快訊

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

主廚跳出舒適圈當醫院領班 盼米其林餐送進病房

中央社／ 台北2日電
衛福部食藥署2日在台北舉辦「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」，新竹國泰醫院營養單位領班任國敬（右）出席領獎；任國敬21歲就擁有自己的餐廳，在最黃金的歲月跳出舒適圈，踏進醫院營養單位服務近20年，重新學習如何為病人料理。中央社
衛福部食藥署2日在台北舉辦「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」，新竹國泰醫院營養單位領班任國敬（右）出席領獎；任國敬21歲就擁有自己的餐廳，在最黃金的歲月跳出舒適圈，踏進醫院營養單位服務近20年，重新學習如何為病人料理。中央社

廚師不只在餐廳出沒，醫院裡同樣有他們身影，21歲創業擁有餐廳的主廚資歷的任國敬，在黃金歲月跳出舒適圈，踏進醫院營養單位服務，學習如何為病人料理，盼米其林餐送進病房。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午在台北世貿一館舉辦「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」，表揚來自飯店、醫院、餐廳、小吃店等來自各界優異27名優良廚師及5名新秀廚師，身為新竹國泰醫院營養單位領班的任國敬就在優良廚師名單之中。

任國敬在16歲那年下定決心，以餐飲為志業，高中半工半讀，一步一腳印學習，完成學業，最拿手的料理是梅乾扣肉，因為這是小時候的回憶、是家鄉菜。年少有為他21歲創業擁有了屬於自己的餐廳，沒人能想像，他會在24歲選擇進入新竹國泰醫療體系營養單位服務。

「真的太難，太不一樣了」，被問到在餐廳和在醫院做料理的差異，這是任國敬的第一個反應。他告訴中央社記者，到了新竹國泰醫院擔任廚師，完全顛覆過去所學習的食譜，一切就好像從零開始，過去大魚大肉、重鹹的料理方式不再適用，甚至連味精都不能加。

所有加工食品也都是醫院廚房的拒絕往來戶。任國敬笑著說，想在菜盤上加點番茄醬裝飾、增加一點菜品風味，都不能用市售瓶瓶罐罐裝好的番茄醬，必須要用純天然的番茄，慢慢熬成醬汁，味道難免清淡，無法與加工品比較，但健康絕對掛保證。

任國敬說，一道料理的美味密碼不外乎就是色香味俱全，但照顧洗腎患者、心臟病患者等，不同病患有飲食上各種不同的需求與限制，「香」與「味」必須忍痛割捨，所以他總是在「色」，也就是菜餚外觀特別用心，看起來好吃，就能讓病患提起吃飯的興致。

在餐廳面對的客人是為開心聚會、品嚐美食而來，但醫院裡的卻可能是一群食不下嚥的「客人」，這20年以來，最令任國敬不捨的就是癌症患者，他說，看過太多因為副作用沒食慾的病患，甚至可能因為接受癌症治療，味覺變差，漸漸變得不愛吃飯。

任國敬說．很多人對於醫院餐的直觀印象就是難吃，他希望翻轉這樣的負面形象，想透過自己的雙手，繼續精進分子料理知識，結合健康觀念，將媲美米其林餐廳的精美擺盤、美好風味帶到每一間病房，讓吃飯時間變成每個患者最開心的時光。

不只病人，醫院工作人員，還有辛苦的病房外籍看護工，都是任國敬的「客人」，尤其外籍看護工可能因為宗教信仰，有些忌口的食物，他都會用心記住，「以醫療服務回饋社會，以佳餚美食感動人心」是他擔任醫院廚師以來的座右銘。

餐廳 患者

延伸閱讀

2024春節提案！入住全球50大飯店、享用米其林，非常可以「歐」～

養魚養到米其林必比登也肯定！ 品嚐現撈鹹水虱目魚、深度魚塭巡禮好吃又好玩

番茄醬倒不乾淨怎麼辦？神人出奇招「一滴不浪費」完美解決

開幕享9折！米其林鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台中

相關新聞

中颱小犬海警今晚11時30分發布 全台掀風雨「東半部紫爆」

中颱小犬進逼，中央氣象署今晚11時30分將發布海警，預計明天下午發布陸警，周三至周四影響台灣最明顯，全台掀風雨，預估周三...

「窮到吃土到底該怎麼活？」網：味味麵與營養口糧過一天

大家是否有遇過自己沒錢的時候嗎？俗話說：「窮到吃土」，有一名網友在ptt發起討論，談到在最窮時，一天怎麼過的？引起廣泛的回應...

長榮空服員遭攻擊！旅客失控霸占升等機位 回台班機轉降維也納報警

長榮航空今天表示，9月30日BR68倫敦經曼谷飛往台北的航班，因發生外籍旅客脫序行為，還攻擊空服員，飛機中途轉降維也納，...

出國機票又變貴！燃油附加費連番漲 2航空公告了

疫後出國荷包負擔增大，針對國籍航空國際航線燃油附加費，8月以來連3個月調漲。交通部民航局核准，10月8日起，短程線每人每...

流感疫苗傳家長「躲打高端」 高端公司回應了

流感疫苗今開打，衛福部疾管署提供4家廠牌施打，分別為賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。不過，有媒體報導指出，家長因對高端不信...

颱風小犬聽起來好可愛？氣象署揭日本命名 是「冬季大三角」之一

中颱小犬正朝西北方向前進，向台灣逼近中，中央氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」今天貼文指出，很多民眾第一眼看到「小犬颱風」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。