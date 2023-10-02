主廚跳出舒適圈當醫院領班 盼米其林餐送進病房

廚師不只在餐廳出沒，醫院裡同樣有他們身影，21歲創業擁有餐廳的主廚資歷的任國敬，在黃金歲月跳出舒適圈，踏進醫院營養單位服務，學習如何為病人料理，盼米其林餐送進病房。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午在台北世貿一館舉辦「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」，表揚來自飯店、醫院、餐廳、小吃店等來自各界優異27名優良廚師及5名新秀廚師，身為新竹國泰醫院營養單位領班的任國敬就在優良廚師名單之中。

任國敬在16歲那年下定決心，以餐飲為志業，高中半工半讀，一步一腳印學習，完成學業，最拿手的料理是梅乾扣肉，因為這是小時候的回憶、是家鄉菜。年少有為他21歲創業擁有了屬於自己的餐廳，沒人能想像，他會在24歲選擇進入新竹國泰醫療體系營養單位服務。

「真的太難，太不一樣了」，被問到在餐廳和在醫院做料理的差異，這是任國敬的第一個反應。他告訴中央社記者，到了新竹國泰醫院擔任廚師，完全顛覆過去所學習的食譜，一切就好像從零開始，過去大魚大肉、重鹹的料理方式不再適用，甚至連味精都不能加。

所有加工食品也都是醫院廚房的拒絕往來戶。任國敬笑著說，想在菜盤上加點番茄醬裝飾、增加一點菜品風味，都不能用市售瓶瓶罐罐裝好的番茄醬，必須要用純天然的番茄，慢慢熬成醬汁，味道難免清淡，無法與加工品比較，但健康絕對掛保證。

任國敬說，一道料理的美味密碼不外乎就是色香味俱全，但照顧洗腎患者、心臟病患者等，不同病患有飲食上各種不同的需求與限制，「香」與「味」必須忍痛割捨，所以他總是在「色」，也就是菜餚外觀特別用心，看起來好吃，就能讓病患提起吃飯的興致。

在餐廳面對的客人是為開心聚會、品嚐美食而來，但醫院裡的卻可能是一群食不下嚥的「客人」，這20年以來，最令任國敬不捨的就是癌症患者，他說，看過太多因為副作用沒食慾的病患，甚至可能因為接受癌症治療，味覺變差，漸漸變得不愛吃飯。

任國敬說．很多人對於醫院餐的直觀印象就是難吃，他希望翻轉這樣的負面形象，想透過自己的雙手，繼續精進分子料理知識，結合健康觀念，將媲美米其林餐廳的精美擺盤、美好風味帶到每一間病房，讓吃飯時間變成每個患者最開心的時光。

不只病人，醫院工作人員，還有辛苦的病房外籍看護工，都是任國敬的「客人」，尤其外籍看護工可能因為宗教信仰，有些忌口的食物，他都會用心記住，「以醫療服務回饋社會，以佳餚美食感動人心」是他擔任醫院廚師以來的座右銘。