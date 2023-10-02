人氣強強滾也是壓力測試 裕隆城再加強消防及國慶交通疏導

新北新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，卻也各種狀況，包含昨晚小火災，以及連假交通問題。裕隆城回應，昨事件一切合法，但未來也會再加強管理及訓練，優化通報程序；交通方面有了中秋經驗，國慶再升級配套，包含更多接駁車、停車場指引及增位、自費聘請義交、友善行人及提醒分流前來等。

位於新北新店的裕隆城從試營運到開幕都人潮滿滿，交通問題首當其衝，使地方要道大打結，昨晚更突然傳出火警，所幸最後無人傷亡，民眾及市府都擔心接下來如何迎戰可能更多人的國慶假期。

裕隆城說明，昨晚營業結束後，大約晚間10時22分在地下一樓備品倉庫發生火警，商場方人員立即啟動消防編組，由第一時間發現之員工利用滅火器及室內消防栓進行滅火，並向防災中心進行通報，火勢在消防隊22時30分抵達前，商場方已自行撲滅。

裕隆城強調，相關物品擺放一切合法，也依循程序在走，所幸現場最後無人員傷亡，也無重大財產損失，這不影響營運，這次也成為未來的經驗，持續升級相關防災措施，未來會加強消防安全管理人員教育訓練，以及優化消防通報程序。

有關交通狀況，裕隆城說明，有了中秋連假經驗，為迎接國慶假期，也再持續優化交通配套方案，攜手新北交通局推動各項應變，包含人流疏導，鼓勵民眾搭乘大眾運輸至捷運大坪林站5號出口，搭乘裕隆城免費接駁車至商場，6部中巴於連假免費接駁，尖峰時段加派遊覽車運輸，班距都縮短至5分鐘左右一班。

針對開車族群，裕隆城APP將即時推播停車場滿場預報功能，民眾出門前能掌握現場車位情況，彈性選擇交通工具。停車場內也有滿場分流機制，自費聘請25位義交人力，以及沿路安排10位以上指引人力，協助指引車輛至週邊公民營停車；裕隆城停車場825席再加上週邊替代停車場量能2200席，總數達3000個以上汽車位，連假期間再開放靠寶中路和品牌路的預備停車場，預計增加50席以上汽車停車位。