聽新聞
test
0:00 / 0:00
2023台灣設計展10/6登場 新北美術館內部展區今曝光
2023台灣設計展將在10月6日正式登場，今年主軸為「新北○起來」，指將城市治理用設計「圈起來」。文化局今開箱新北美術館、鶯歌活動中心展區，匯集新北山河、移民、製造業、未來等新北29區多元樣貌，且周末兩天加碼施放共600秒煙火，展期17天預估帶動400萬人次造訪。
文化局說，鶯歌、三峽地區應運大漢溪而生，新北市轄內也有非常多河流、山域，進而發展出不同故事及人文脈絡。主展區以新北美術館作為起手式，「山河陣」展現環繞新北的自然地理，像是北海岸藤壺、海蝕洞等；「異他方」講述移民故事，從60、70年代北漂移民到新移民、甚至國際移民等，都能在新北找到一片天。
文化局指出，新北美術館6樓製造〇則探索傳產轉型、升級變化，讓新北的黑手成為新世代職人，2樓另一展間則透過發生在新北大大小小的碎片，包括海祭的唱片、在地職人剪報，形塑新北精神「破力」。此外，戶外園區每晚有一處多人現場共創大型互動聲光展演作品。
設計展主展區從新美館延伸出去，在陶瓷老街上有2處展點，是與陶瓷二、三代合作了解陶瓷產業；陶博館則展出收集一年各處聲音「project 365新北前進中」。主展區最後一處是鶯歌運動中心，展出「共好未來式」，城市面對極端氣候、資訊爆量等問題如何向前行，希望能透過設計能量解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言