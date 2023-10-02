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2023台灣設計展10/6登場 新北美術館內部展區今曝光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「新潮〇」展現新北青年的夢想，創作6種青年「生活在新北」的內在樣貌。記者劉懿萱／攝影
「新潮〇」展現新北青年的夢想，創作6種青年「生活在新北」的內在樣貌。記者劉懿萱／攝影

2023台灣設計展將在10月6日正式登場，今年主軸為「新北○起來」，指將城市治理用設計「圈起來」。文化局今開箱新北美術館、鶯歌活動中心展區，匯集新北山河、移民、製造業、未來等新北29區多元樣貌，且周末兩天加碼施放共600秒煙火，展期17天預估帶動400萬人次造訪。

文化局說，鶯歌、三峽地區應運大漢溪而生，新北市轄內也有非常多河流、山域，進而發展出不同故事及人文脈絡。主展區以新北美術館作為起手式，「山河陣」展現環繞新北的自然地理，像是北海岸藤壺、海蝕洞等；「異他方」講述移民故事，從60、70年代北漂移民到新移民、甚至國際移民等，都能在新北找到一片天。

文化局指出，新北美術館6樓製造〇則探索傳產轉型、升級變化，讓新北的黑手成為新世代職人，2樓另一展間則透過發生在新北大大小小的碎片，包括海祭的唱片、在地職人剪報，形塑新北精神「破力」。此外，戶外園區每晚有一處多人現場共創大型互動聲光展演作品。

設計展主展區從新美館延伸出去，在陶瓷老街上有2處展點，是與陶瓷二、三代合作了解陶瓷產業；陶博館則展出收集一年各處聲音「project 365新北前進中」。主展區最後一處是鶯歌運動中心，展出「共好未來式」，城市面對極端氣候、資訊爆量等問題如何向前行，希望能透過設計能量解決。

新北美術館中「異他方」講述移民故事，從60、70年代北漂移民到新移民、甚至國際移民等，都能在新北找到一片天。記者劉懿萱／攝影
新北美術館中「異他方」講述移民故事，從60、70年代北漂移民到新移民、甚至國際移民等，都能在新北找到一片天。記者劉懿萱／攝影
鶯歌運動中心展出「共好未來式」。記者劉懿萱／攝影
鶯歌運動中心展出「共好未來式」。記者劉懿萱／攝影
文化局今開箱新北美術館、鶯歌活動中心展區。記者劉懿萱／攝影
文化局今開箱新北美術館、鶯歌活動中心展區。記者劉懿萱／攝影
鶯歌運動中心展出「共好未來式」。記者劉懿萱／攝影
鶯歌運動中心展出「共好未來式」。記者劉懿萱／攝影
「美味Ｏ」精選6間新北在地經典風味食堂。記者劉懿萱／攝影
「美味Ｏ」精選6間新北在地經典風味食堂。記者劉懿萱／攝影
2023台灣設計展將在10月6日正式登場。圖為主展區之一的新北美術館。記者劉懿萱／攝影
2023台灣設計展將在10月6日正式登場。圖為主展區之一的新北美術館。記者劉懿萱／攝影
「新潮〇」展現新北青年的夢想，創作6種青年「生活在新北」的內在樣貌。記者劉懿萱／攝影
「新潮〇」展現新北青年的夢想，創作6種青年「生活在新北」的內在樣貌。記者劉懿萱／攝影

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