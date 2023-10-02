小犬颱風來襲恐有強降雨 六河分署積極整備因應

氣象署預報小犬颱風預估10月4日、5日通過台灣南方附近，南台灣降雨最劇烈期間可能為6、7日這兩天。水利署第六河川分署提前啟動防颱整備工作，積極進行防汛整備。

因應小犬颱風接近台灣，水利署第六河川分署今天召開防汛整備會議，針對轄區水情與防汛整備情形進行盤點，並主動聯繫台南、高雄市政府針對可能淹水熱區，進行應變情境研商。

分署長謝明昌表示，因轄區內水庫目前均為高水位運轉情境，六河川分署將與南區水資源分署及自來水公司等水庫管理單位密切保持聯繫。優先關注曾文水庫洩洪情形，以及河道水位易壅高的尖山堤段及沿岸淹水高風險河段的警戒，檢查抽水機組、盤點防汛器材、備料等，以期及早因應颱風來襲。

為確保水門排水暢通，六河分署除已於9月28日針對轄管的642座水門，完成雜物與淤積清理。並於今日起持續派員針對水利構造物及閘門操作、維管等辦理不定期檢查，以確認功能正常。確認水門出口處及流入工等，是否有影響啟閉之布袋蓮或雜物阻塞。