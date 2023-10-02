快訊

諾貝爾醫學獎得主揭曉！促成新冠疫苗問世 卡里科、魏斯曼獲殊榮

亞運舉重／挺舉前熱身傷大腿 郭婞淳奪銅哭了：期待沒有達到

流感疫苗傳家長「躲打高端」 高端公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬颱風來襲恐有強降雨 六河分署積極整備因應

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
六河分署派遣挖土機將河道雜物與淤積清理。圖／水利署第六河川分署提供
六河分署派遣挖土機將河道雜物與淤積清理。圖／水利署第六河川分署提供

氣象署預報小犬颱風預估10月4日、5日通過台灣南方附近，南台灣降雨最劇烈期間可能為6、7日這兩天。水利署第六河川分署提前啟動防颱整備工作，積極進行防汛整備。

因應小犬颱風接近台灣，水利署第六河川分署今天召開防汛整備會議，針對轄區水情與防汛整備情形進行盤點，並主動聯繫台南、高雄市政府針對可能淹水熱區，進行應變情境研商。

分署長謝明昌表示，因轄區內水庫目前均為高水位運轉情境，六河川分署將與南區水資源分署及自來水公司等水庫管理單位密切保持聯繫。優先關注曾文水庫洩洪情形，以及河道水位易壅高的尖山堤段及沿岸淹水高風險河段的警戒，檢查抽水機組、盤點防汛器材、備料等，以期及早因應颱風來襲。

為確保水門排水暢通，六河分署除已於9月28日針對轄管的642座水門，完成雜物與淤積清理。並於今日起持續派員針對水利構造物及閘門操作、維管等辦理不定期檢查，以確認功能正常。確認水門出口處及流入工等，是否有影響啟閉之布袋蓮或雜物阻塞。

第六河川分署也提醒民眾，颱風影響期間應注意自身安全，利用今明兩日天氣較好時清理居家排水孔及並留意門前側溝格柵是否受雜物落葉阻塞，以避免排水不及發生積淹。

六河分署派人檢查642座水門。圖／水利署第六河川分署提供
六河分署派人檢查642座水門。圖／水利署第六河川分署提供
六河分署為了因應小犬颱風可能帶給南台灣的災情，特別召開防汛整備會議。圖／水利署第六河川分署提供
六河分署為了因應小犬颱風可能帶給南台灣的災情，特別召開防汛整備會議。圖／水利署第六河川分署提供

小犬颱風 曾文水庫

延伸閱讀

颱風小犬來襲 墾丁、雙流及藤枝等園區將預警休園

颱風小犬聽起來好可愛？氣象署揭日本命名 是「冬季大三角」之一

吳聖宇：中颱小犬再偏北 對東半部及南部山區威脅大

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

相關新聞

中颱小犬海警今晚11時30分發布 全台掀風雨東半部首當其衝

中颱小犬進逼，中央氣象署今晚11時30分將發布海警，預計明天下午發布陸警，周三至周四影響台灣最明顯，全台掀風雨，預估周三...

影／中颱小犬估晚間11時發海警！結構紮實登陸機率高 這地區首當其衝

中颱小犬進逼，結構對稱紮實，中央氣象署預估今天深夜11時發布海警、最快周二下午發布陸警，周三至周四對台影響最大，目前研判...

「窮到吃土到底該怎麼活？」網：味味麵與營養口糧過一天

大家是否有遇過自己沒錢的時候嗎？俗話說：「窮到吃土」，有一名網友在ptt發起討論，談到在最窮時，一天怎麼過的？引起廣泛的回應...

出國機票又變貴！燃油附加費連番漲 2航空公告了

疫後出國荷包負擔增大，針對國籍航空國際航線燃油附加費，8月以來連3個月調漲。交通部民航局核准，10月8日起，短程線每人每...

流感疫苗傳家長「躲打高端」 高端公司回應了

流感疫苗今開打，衛福部疾管署提供4家廠牌施打，分別為賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。不過，有媒體報導指出，家長因對高端不信...

颱風小犬聽起來好可愛？氣象署揭日本命名 是「冬季大三角」之一

中颱小犬正朝西北方向前進，向台灣逼近中，中央氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」今天貼文指出，很多民眾第一眼看到「小犬颱風」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。