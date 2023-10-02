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出國機票又變貴！燃油附加費連番漲 2航空公告了

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
長榮航空。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

疫後出國荷包負擔增大，針對國籍航空國際航線燃油附加費，8月以來連3個月調漲。交通部民航局核准，10月8日起，短程線每人每航段從25美元調為27.5美元，調高2.5美元；長程線從65美元調為71.5美元，調高6.5美元。以今日台幣兌美元匯率計算，短程及長程分別多支出約新台幣161元、419元。

長榮航空今天在官網公告指出，長榮已呈報交通部民航局，核准自開票日2023年10月8日起，台灣地區出發行程調整客運燃油附加費。短程航線（包含香港航線）每航段收取27.50美元；長程航線每航段收取71.50美元。

此外，立榮航空今也在官網公告指出，因應國際原油價格調整，自開票日2023年10月8日起，調整行程出發地為台灣的國際航線客運燃油附加費，由每人每航段25.00美元調整至27.50美元。

長榮航空官網公告。圖／取自長榮航空官網
長榮航空官網公告。圖／取自長榮航空官網
立榮航空官網公告。圖／取自立榮航空官網
立榮航空官網公告。圖／取自立榮航空官網

民航局 立榮航空 漲價 機票 長榮航空

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