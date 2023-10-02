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103箱牛小排遭查封 加工廠存放過期原料？豆府回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
豆府董事長吳柏勳。聯合報系資料照片／記者嚴雅芳攝影
豆府董事長吳柏勳。聯合報系資料照片／記者嚴雅芳攝影

衛福部食藥署公布「112年罐頭食品工廠稽查專案」，有2家業者存放過期原料，傳出其中一家為知名「豆府餐飲集團」的加工廠。對此，豆府集團發出聲明，強調存放過期原料的並非集團的加工廠「安廚食品股份有限公司」。

豆府集團表示，在衛福部食藥署公布的稽查專案中，存放過期原料業者不是安廚食品，安廚食品僅為出租方，提供冷凍倉儲場地給「御軒食品有限公司」。

豆府集團表示，該批過期食材屬承租方─御軒食品有限公司所有，經與御軒食品有限公司釐清後，該批過期遭查封的食材103箱牛小排，是因債權問題故存放於此，豆府餐飲集團旗下任一品牌也都沒有販售美國帶骨牛小排相關料理。

豆府集團表示，媒體報導「豆府飲食集團」加工廠存過期原料，因該文標題易設定易引起消費者誤解，特別在此澄清，但身為出租方，未來也會持續加強督導之責。

食材 食藥署 衛福部 豆府

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