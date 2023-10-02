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「窮到吃土到底該怎麼活？」網：味味麵與營養口糧過一天

聯合新聞網／ 綜合報導
俗話說「窮到吃土」，有一名網友在ptt發起討論，問大家在最窮時，一天怎麼過的？示意圖/ingimage
俗話說「窮到吃土」，有一名網友在ptt發起討論，問大家在最窮時，一天怎麼過的？示意圖/ingimage

大家是否有遇過自己沒錢的時候嗎？俗話常用「窮到吃土」來形容沒錢狀態，有一名網友就在ptt發起討論，問大家「在最窮時，一天怎麼過的？」引起廣泛的回應。

許多網友回憶道，在最窮時，最多人表示選擇「睡覺」、「少吃然後睡覺」、「睡覺跟冥想，飢餓只是幻覺」、「煙不能不抽，餓了就睡覺」、「喝水、睡覺」、「起床尿尿喝水睡覺」、「躺一天床」。

有一部分網友分享可以減少自己能量的消耗或是吃飯的錢與量，「打電動跟睡覺啊，盡量少動」、「吐司或饅頭+打折的飲料，喝的可以撐」、「一天一餐，自助餐點白飯，湯喝到飽」，也有網友推薦可以吃味味麵與營養口糧，「味味麵+1，然後喝水」、「味味麵+白麵條，2X塊罐頭煮麵條」、「買營養口糧，裝學校飲水機+1」。

網友列出一天吃飯的量與花費，建議原po可以吃的東西，「一天吃兩餐，晚餐靠35元滷肉飯」、「每餐都是白飯、高麗菜、荷包蛋」、「早餐肉包10元、中午麵包20元、晚上魯肉飯30元」、「早餐吃吐司、午餐吃公司、晚餐吃自助餐」、「早餐稀飯+饅頭+醬瓜、午餐白飯+不知名肉+1」。

另外，有網友強調，沒錢不是只有壞處，可以在這時候多充實自己，想想自己的未來，「去圖書館看書撐一天」、「越窮越要打理，去圖書館提升自己」、「圖書館看書、喝圖書館的水」。

PTT 圖書館 冥想

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