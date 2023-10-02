「國民阿嬤」養生秘訣曝光 陳淑芳早餐必吃四大食物

公費流感疫苗開打，衛福部疾管署今邀請資深藝人陳淑芳擔任防疫大使，鼓勵民眾踴躍施接種疫苗。有著「國民阿嬤」稱號的陳淑芳說，她今年85歲了，為保護自己與家人，今年特別來響應接種流感疫苗，讓自己從事演藝工作是關懷弱勢團體時，都可以擁有好的免疫力。

陳淑芳說，她平時很養生，飲食、作息很規律，早餐一定會喝1杯自己現打的果汁、1顆白煮蛋、2條地瓜、1杯開水，而中午會吃得很飽、很飽，但晚上要工作就吃少一點，且8點後就不進食。因為年紀大了，睡覺前不能吃太多。

去年拍完電影「詐團圓」後進行全身檢查。陳淑芳說，竟發現罹患心律不整，當時醫師建議她一年內不能拍戲，更不能熬夜，目前已經快滿一年，已有兩部戲都在等她。雖然不能拍戲，但愛心不能不做，她每兩周都會下偏鄉作公益，日前至偏鄉捐鞋子，之後還會贈消防員AED設備。

陳淑芳表示，新冠疫情時，83歲開始打新冠疫苗，讓她從事演藝工作或關懷弱勢團體時，都可以擁有好的免疫力。這次是她第一次在鏡頭前打流感疫苗，打完疫苗後，她說「打完都沒感覺，護理師真的很會打」。提醒進入流感季，長輩易因流感併發重症，呼籲大家一起來打疫苗。