標檢局抽查市售溫奶器 這款產品中文標示不符

家中有哺餵母乳的民眾肯定都用過溫奶器，為確保安全經濟部標檢局與消基會針對市售溫奶器抽檢，10個廠牌型號的硬體、功能檢測項目都合格，其中1款以透過無線操控的溫奶器因中文標示不符，標檢局通知業者限期改正。

經濟部標準檢驗局與消基會合作，在今年購買10款不同廠牌的溫奶器進行檢測，檢測項目包括溫度升幅、漏電流及絕緣耐電壓、異常操作以及構造、零組件比對、商品檢驗標示以及中文標示等等，10款溫奶器中有2款台灣製、8款大陸製造。

標檢局指出，檢測後發現其中1款可以透過藍芽連線操作「babybrezza溫奶器」，因說明書內未加註檢驗標準規定的相關警語，要求業者限期改正，屆期未改正將開罰10萬以上100萬以下罰鍰，其餘溫奶器皆符合規定。

標檢局提醒，溫奶器已列屬應施檢驗商品範圍，業者應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理。