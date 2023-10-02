快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空汙費率新增排放大戶級距 102家受影響每年多收2.6億

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今公告空汙費率修正草案，內容包含新增排放大戶費率級距及調整甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物費率。聯合報系資料照
環保署今公告空汙費率修正草案，內容包含新增排放大戶費率級距及調整甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物費率。聯合報系資料照

為推動汙染排放減量，環境部今公告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，修正內容包含新增排放大戶費率級距，預計影響102家排放大戶，以及調整甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物費率，影響家數1286家，而每年空汙費收入約增加2億6000萬，並可減少約9000公噸空氣汙染物排放。

環境部大氣司長蔡孟裕說明，本次修正內容可促使大型固定汙染源強化其防制設備處理空氣汙染物排放，新增大戶費率級距，修正內容包含硫氧化物、氮氧化物等揮發性有機物收費費率及計算方式，由現行3級費率提高為4級距，影響大戶從原本的51家增為102家。

同時調整甲苯與二甲苯費率，促使業者減少有害空氣汙染物種排放。蔡孟裕表示，這2種空汙費率過去都偏低，因此修正草案並依排放量訂定排放大戶，費率增為2倍至3倍，統計影響家數達1286家，其中排放大戶為153家。

蔡孟裕表示，本次收費費率再次修正，預估影響對象主要為石化業、電力業、鋼鐵業、水泥業等業者，盼藉由經濟誘因機制，鼓勵公私場所自主改善製程減少空汙排放，除可降低空汙費支出成本，也能達到改善空氣品質的目的。

環境部指出，公私場所於明年1月申報112年第4季（10月至12月）固定汙染源空氣汙染防制費時，即適用前述規定，提醒業者要特別注意，收費費率詳細內容，可至環境部網站（https://oaout.moenv.gov.tw/law/）「主管法規查詢系統」網頁查詢。

空氣汙染 環保署 環境部

延伸閱讀

竹市柴油車排煙檢測站翻新啟用 1年可檢測2200輛柴油車

促電動公車駛高運量路線 環境部補助每輛160萬元

蘇拉颱風逼台 環境部示警「中部地區」空氣品質短期恐惡化

3成紙錢燃燒來自普度祭祀 環保祭祀3亮點減空汙

相關新聞

中颱小犬估晚間11時發海警！結構紮實登陸機率高 這地區首當其衝

中颱小犬進逼，結構對稱紮實，中央氣象署預估今天深夜11時發布海警、最快周二下午發布陸警，周三至周四對台影響最大，目前研判...

國家警報響了！高屏大雷雨恐一路下到晚上 12縣市強風特報

午後雷雨來了，中央氣象署下午針對高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐一路下到晚上。另屏東縣、高雄市有大雷雨，屏東縣霧...

颱風小犬聽起來好可愛？氣象署揭日本命名 是「冬季大三角」之一

中颱小犬正朝西北方向前進，向台灣逼近中，中央氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」今天貼文指出，很多民眾第一眼看到「小犬颱風」...

空汙費率新增排放大戶級距 102家受影響每年多收2.6億

為推動汙染排放減量，環境部今公告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，修正內容包含新增排放大戶費率級距，預計影響102家排放大戶，以及調整甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物費率，影響家數1286家，而...

「國民阿嬤」養生秘訣曝光 陳淑芳早餐必吃四大食物

公費流感疫苗開打，衛福部疾管署今邀請資深藝人陳淑芳擔任防疫大使，鼓勵民眾踴躍施接種疫苗。有著「國民阿嬤」稱號的陳淑芳說，...

流感疫苗傳家長「躲打高端」 高端公司回應了

流感疫苗今開打，衛福部疾管署提供4家廠牌施打，分別為賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。不過，有媒體報導指出，家長因對高端不信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。