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中秋連假國道肇事件數略增1% 連假收假日169件最高

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國道示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
國道示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中秋連假結束，交通部高速公路局表示，假期間，國道全線每日雙向交通量平均為111.6百萬車公里，可能受天候不穩影響，各地零星雨勢，整體交通量略低，較去年中秋節連假平均的114.9百萬車公里減少3%，事故件數則較去年同期略增1%，其中以連假收假日肇事件數169件最高。

高公局指出，假期間，每日雙向交通量介於105.5至115.6百萬車公里，其中南向交通量以首日65.2百萬車公里最高，北向以收假日63.7百萬車公里最高，雙向以首日115.6百萬車公里最高，為平日1.3倍。

國道整體行車情形部分，每日壅塞比例（即每半小時行駛速率低於40公里路段數占全日時段路段比例）平均為1.9 %（0.5至3.1%），較去年同期平均2.5%（0.6~4.5%）下降0.6%。

國5交通狀況部分，通過國5雪隧每日交通量平均為6.9萬車次（平日1.2倍），較去年同期平均7.1萬車次減少3%。在高公局實施首日0至12時、第2日5至12時石碇、坪林南向匝道封閉，第2日、收假日13至18時北向高乘載，及搭配精進式匝道儀控管制，整體壅塞率與去年同期差異不大。其中本次北向高乘載管制時段由14時21時，調整為13時18時，使第2日深夜北向車流提早30分鐘紓解，有效提前紓解壅塞。

高公局指出，今年中秋連假期間，每日平均肇事件數為139件，較去年同期平均137件略增1%；其中以連假收假日肇事件數169件最高，不過較去年同期184件減少8%。前述事故件數仍明顯影響國道交通，但事故多在20分鐘內即迅速排除。

連假 中秋節

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