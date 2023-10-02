吳聖宇：中颱小犬再偏北 對東半部及南部山區威脅大

中颱小犬持續增強並逐漸進逼台灣近海，朝西北方向前進。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，小犬往西折的位置應該會比昨天預期的再偏北一點點，對東半部及南部山區威脅大，有豪雨或大豪雨發生機會。

吳聖宇指出，現況來看，小犬持續往高壓弱點內擠，不過北邊的西風槽已過，等到96W也向東北上去後，東側高壓會逐漸西伸，配合西側高壓，讓小犬的方向往西折，實際的狀況來看，小犬往西折的位置應該會比昨天預期的再偏北一點點。

吳聖宇說，看起來小犬最後在南台東到恆春半島之間登陸的可能性頗高，接著穿過陸地，進入台灣海峽南部，這時速度可能放慢，等到周末(7、8日)底層東北季風再增強，小犬可能轉向西南移動，並且持續減弱或消散。

吳聖宇指出，這樣的路徑對東半部及南部山區威脅大，有豪雨或大豪雨發生機會，值得注意的是模式預報西半部海峽上空繞山流明顯，西半部雖降雨可能被山脈擋住，沿海陸地上卻可能有強陣風發生機會。

由於東北季風再增強時間要等到7日晚間或8日，吳聖宇指出，是否發生共伴還有待觀察，目前看起來機會不高，但可能在8日迎風面地區有較大雨勢發生機會。