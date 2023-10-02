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「豆府飲食集團」加工廠存過期原料 103箱牛小排遭查封

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林金富表示，該業者將今年2月17日就逾期的「美國帶骨牛小排」存放於倉庫，衛生局現場查封了103箱，後續將要求提交銷毀計畫，並在衛生局監督下銷毀。報系資料照
林金富表示，該業者將今年2月17日就逾期的「美國帶骨牛小排」存放於倉庫，衛生局現場查封了103箱，後續將要求提交銷毀計畫，並在衛生局監督下銷毀。報系資料照

衛福部食藥署公布「112年罐頭食品工廠稽查專案」，揪出2家業者存放過期原料，其中一家為知名「豆府餐飲集團」的加工廠。食藥署副署長林金富表示，該業者將今年2月17日就逾期的「美國帶骨牛小排」存放於倉庫，衛生局現場查封了103箱，後續將要求提交銷毀計畫，並在衛生局監督下銷毀。

食藥署與地方衛生局聯合稽查罐頭食品工廠，本次共查核48家罐頭食品工廠、抽查108件罐頭產品標示及抽驗77件罐頭產品或農作物類原料，其中2家業者未設置衛生管理人員、2家業者GHP經限期改正後仍不符規定、1家業者HACCP經限期改正後仍不符規定、2家業者查獲貯存逾期食品原料，總計裁處新臺幣48萬元整。

存放過期原料2家業者，其中一家為新北市「安廚食品股份有限公司」為「豆府餐飲集團」的加工廠。林金富表示，過期原料為「御軒食品有限公司」存放，只是租用安廚食品股份有限公司的冷凍倉儲空間，因被稽查到有效期限為2023年2月17日的「美國帶骨牛小排」仍在倉儲內，衛生局現場查封了103箱，並依法新臺幣6萬元整罰鍰。

林金富表示，逾期食品不可和其他食品原物料疑並擺放，該廠商並未遵守先進先出原則，將過期食品以及未過期食品「混在一起」擺放，在衛生局稽查時被發現，逾期產品當場查封，並要求業者提交銷毀計畫，經衛生局同意後才會解封，並在監督下執行銷毀。該業者列入高風險管制，日後加強稽查。

另一家存放過期原物料業者則為桃園市「逢興生物科技股份有限公司中壢廠」，同樣遭罰6萬元罰鍰。

食藥署表示，罐頭食品工廠應落實執行衛生安全管理，以確保製售之產品符合食品安全衛生管理法相關規定。GHP或HACCP不符規定，經命限期改正而屆期不改正者，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置衛生管理人員，依法可處新臺幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰；查獲貯存逾期食品原料，則裁罰新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局 食藥署 逾期食品

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