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提高護理師夜班費無人上白班 薛瑞元：這問題不存在

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院通過「護理人力政策整備計畫」，將補助增加護理人員夜班費，大夜班每班增加600至1000元不等，如護理師每月上20個大夜班，最高可以增加2萬元收入。本報資料照片
行政院通過「護理人力政策整備計畫」，將補助增加護理人員夜班費，大夜班每班增加600至1000元不等，如護理師每月上20個大夜班，最高可以增加2萬元收入。本報資料照片

衛福部上周四（9月28日）於行政院會提出「台灣護理人力供需分析與政策整備」報告，規畫未來給予護理人員夜班獎勵，依醫院等級不同小夜班預估給予400至600元；大夜班為600至1000元，每月薪水最高可增加約2萬，估計經費每年約43億。但此措施卻被護理團體反對，認為往後將沒有護理師願意上白班，希望能提高護理人員薪資水平，不要再讓護理師做白工流血汗。

衛福部長薛瑞元今表示，相關決策擬定前，針對9000多名基層護理師曾進行調查，其中80%認為三班護病比，將有助於護理師留任，87%則認為提高夜班費也可讓護理師的留任，因此，基層護理師歡迎調高夜班費。

至於，有護理團體認為，新制推出後，將沒有護理師願意上白班，其實這個問題是不存在的。薛瑞元說，如果以一個病房有20名護理師，僅有少數個人因素有包夜班的需求，其中約9成人力都是採用輪值，因此，每個人都可能會輪到大夜班或小夜班而拿到夜班費。

護理師 薛瑞元 衛福部

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