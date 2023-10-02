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流感疫苗開打 民眾「躲打」高端？診所、醫院沒感覺

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
流感疫苗今開打，有媒體報導指出，家長因對高端不信任，因此要求孩子「躲打」高端疫苗。記者林伯東／攝影
流感疫苗今開打，有媒體報導指出，家長因對高端不信任，因此要求孩子「躲打」高端疫苗。記者林伯東／攝影

流感及肺炎鏈球菌疫苗今正式開打，今年的疫苗廠牌包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端，有媒體報導指出，家長因對高端不信任，因此要求孩子「躲打」高端疫苗。對此，基層醫療協會理事長林應然表示，目前流感疫苗施打的狀況中並未看到「躲打」高端疫苗的狀況，但診所都會公告今天施打廠牌，民眾可以自行判斷是否要施打。

媒體今報導指出，有家長收到學校集體施打流感疫苗的同意書，由於看見高端疫苗也在名單中，認為是「大地雷」，更要求小孩到學校看到今天若是打高端就「裝病躲打疫苗」。中華民國防疫學會理事長王任賢更表示，高端的流感疫苗是採用多年前韓國闖關失敗的原液，自行充填包裝後提供給國人施打，難免有疑慮。

基層診所醫師林應然表示，今天流感疫苗施打的狀況並不算踴躍，主要給醫事人員、高風險族群以及小孩子施打，公費疫苗都是由衛生局分配，診所也無法挑選品牌，「發什麼打什麼」。

「民眾對於流感疫苗不太有品牌迷思。」林應然說，目前並未遇到民眾「躲打」高端疫苗，但診所都會公告今天施打的廠牌，民眾可以自行選擇，但整體信心部分，並沒有特別感受到對高端不信任的疑慮。

林應然指出，高端進口韓國疫苗原液，過往國光疫苗也同樣是分裝韓國的原液製作疫苗，從醫學專業的角度來看，國光疫苗跟高端疫苗品質上都沒有太大的區別。

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，目前並未遇到有民眾對於高端流感疫苗特別有疑慮，民眾對於流感疫苗的副作用都相當清楚，過往確實有部分民眾想打「非國光疫苗」，因此自己找診所施打，「但通常施打公費疫苗的民眾，對於品牌黏著度並不高。」基本上有什麼疫苗就打什麼疫苗。

流感疫苗 高端疫苗

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