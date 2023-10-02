中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

中颱小犬持續增強，目前颱風位於恆春東南東方約755公里海面上，朝台灣南部海域及陸地行進，朝西北方向前進。天氣風險公司總經理彭啟明中午在Yahoo! tv彭博士觀風向節目中指出，目前預估中心周四清晨到上午可能在台東到恆春半島登陸，東半部首當其衝，包括高雄、屏東及台東周四放假的機率較高。

彭啟明指出，中颱小犬周三將進入東南部海域，周四西行，中心周四清晨到上午可能登陸台東到恆春半島；周五、周六逐漸遠離往廣東及香港前進。預估周一深夜到周二清晨間發布海上颱風警報，周二下午發布陸上警報，周五周六解除警報，周三及周四最接近台灣。

有民眾問到台中可能放假嗎？高雄周三、周四可能放假嗎？彭啟明指出，以目前預測中颱小犬行進路線，暴風半徑會擴大到220公里，包括台中、雲林及彰化以南、花蓮等都畫入，有放颱風假機會，但畫在暴風圈裡面，不見得風雨很大，且路徑可能還會再修正。他認為台東、屏東及高雄可能進入十級風暴風半徑，風很強，周四放假機率比較高。

彭啟明指出，中颱小犬跟9月、四年來第一個登陸的海葵颱風很像， 來之前造成東北部降雨，接近時東半部降雨，再來是宜花、東半部。雨勢分布東半部首當其衝，第二熱點是高屏山區，有較大雨勢。

彭啟明指出，周三風雨會增強，周四颱風登陸風雨最強，但路徑可能還有誤差，需再觀察。周三晚上颱風逐漸接近，沿海風浪會增強，花蓮、台東、屏東甚至高雄都要注意。東半部及宜蘭降雨熱區。颱風周末遠離，雙十連假天氣逐漸轉好，但周末仍有雨。