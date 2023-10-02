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裕隆城開幕人潮超乎預期 新北交通局檢討交維迎戰國慶
新北新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，新北交通局指出，連假人潮比預估多上一倍，期間全日督導業者滾動式檢討，因應接下來國慶連假，將同步檢討周邊停車場停車費率及號誌秒數，並請警察局加強執法。
交通局分析，裕隆城在中秋連假每日破萬人潮，比預估多出一倍，交通局與商場成立應變中心，於連假期間全日督導業者執行交維計畫並滾動要求檢討精進，也針對人車動線分流、停車場滿場管制、接駁車班次加密等措施要求業者改進，警察局再嚴格加強違規臨停取締執法，以維護周邊道路交通秩序。
交通局綜合規畫科長吳政諺表示，裕隆公司提出的開幕交維計畫中，原本預估商城每日約5000人過於樂觀，造成中興路、寶橋路等主要幹道和品牌路、寶強路交通尖峰時段短時無法紓解。
為因應雙十連假期間另一波人車潮湧現，交通局已責請業者再提出精進作為，加派交管人力，疏導周邊道路交通，除保持路口淨空之外，於停車場滿場時嚴禁排隊進場並驅離，並因應人潮增加往返捷運環狀線大坪林站5號出口之間的接駁車班次。
吳政諺提到，交通局也同步檢討周邊停車場停車費率及號誌秒數，並請警察局加強執法，尤其是中興路、寶橋路違規臨停取締，連假前將再邀相關單位現場勘查。
交通局表示，經觀察商場主要人車潮主要出現在上午11時至下午2時、下午4時至晚間6時間，建議民眾避開尖峰時間前往，若要前往請多利用搭乘大眾捷運系統至捷運環狀線大坪林站5號出口，搭乘裕隆城免費接駁車至商場，省去無停車位可停或久候車位排隊進場的困擾。
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