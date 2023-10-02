快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裕隆城開幕人潮超乎預期 新北交通局檢討交維迎戰國慶

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，交通局要求裕隆城加強接駁車班次。圖／新北交通局提供
新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，交通局要求裕隆城加強接駁車班次。圖／新北交通局提供

新北新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，新北交通局指出，連假人潮比預估多上一倍，期間全日督導業者滾動式檢討，因應接下來國慶連假，將同步檢討周邊停車場停車費率及號誌秒數，並請警察局加強執法。

交通局分析，裕隆城在中秋連假每日破萬人潮，比預估多出一倍，交通局與商場成立應變中心，於連假期間全日督導業者執行交維計畫並滾動要求檢討精進，也針對人車動線分流、停車場滿場管制、接駁車班次加密等措施要求業者改進，警察局再嚴格加強違規臨停取締執法，以維護周邊道路交通秩序。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，裕隆公司提出的開幕交維計畫中，原本預估商城每日約5000人過於樂觀，造成中興路、寶橋路等主要幹道和品牌路、寶強路交通尖峰時段短時無法紓解。

為因應雙十連假期間另一波人車潮湧現，交通局已責請業者再提出精進作為，加派交管人力，疏導周邊道路交通，除保持路口淨空之外，於停車場滿場時嚴禁排隊進場並驅離，並因應人潮增加往返捷運環狀線大坪林站5號出口之間的接駁車班次。

吳政諺提到，交通局也同步檢討周邊停車場停車費率及號誌秒數，並請警察局加強執法，尤其是中興路、寶橋路違規臨停取締，連假前將再邀相關單位現場勘查。

交通局表示，經觀察商場主要人車潮主要出現在上午11時至下午2時、下午4時至晚間6時間，建議民眾避開尖峰時間前往，若要前往請多利用搭乘大眾捷運系統至捷運環狀線大坪林站5號出口，搭乘裕隆城免費接駁車至商場，省去無停車位可停或久候車位排隊進場的困擾。

新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，中興寶中路口車潮大爆發。圖／新北交通局提供
新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，中興寶中路口車潮大爆發。圖／新北交通局提供
新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，交通局要求裕隆城加強接駁車班次。圖／新北交通局提供
新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，交通局要求裕隆城加強接駁車班次。圖／新北交通局提供

連假 捷運環狀線 停車場

延伸閱讀

台中高鐵連假排隊亂象如何解 專家：自由座席次應總量管制

馬英九拒出席國慶 陳建仁：不理解為什麼突然不參加

收藏迷注意！年度國慶酒開搶 加碼千組禮盒限量珍藏

開幕才4天 裕隆城晚間火警 火勢很快撲滅

相關新聞

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

中颱小犬持續增強，目前颱風位於恆春東南東方約755公里海面上，朝台灣南部海域及陸地行進，朝西北方向前進。天氣風險公司總經...

高鐵自由座塞爆人流如「演唱會」 學者憂：恐這時才能完全解套

台灣高鐵疫後運量節節攀升，日均運量已達20萬人次，但自由座車廂擁擠不堪，甚至外溢到對號座車廂，讓主打高品質服務的高鐵，引...

流感疫苗開打！衛福部備妥698萬劑 兩大重要因素必打

流感及肺炎鏈球菌疫苗今正式開打。衛福部長薛瑞元表示，疾管署今年提供698萬多劑四價公費流感疫苗，占全人口比率為29.6%...

中秋收假人龍塞爆高鐵致歉 疏運33.8萬人次創歷史新高

昨天中秋連假收假日，高鐵台中站自由座排隊人潮排到站外，有旅客埋怨等候2小時還上不了車，引發網路熱議。台灣高鐵指出，昨日疏...

中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨西半部防強陣風

中颱小犬逐漸進逼台灣近海，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海警、明天白天發布陸警。周三至周四，颱風影響台灣最顯著，暴...

台中高鐵連假排隊亂象如何解 專家：自由座席次應總量管制

中秋收假高鐵台中站人潮嚇壞通勤族，緊接著國慶連假加上國慶焰火在台中施放，專家建議，高鐵自由座應總量管制，另高鐵可公布自由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。