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國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
今年中秋節連假，台中高鐵站「自由座」人龍外溢到大門外，讓前來搭車的民眾傻眼。記者陳秋雲/攝影
今年中秋節連假，台中高鐵站「自由座」人龍外溢到大門外，讓前來搭車的民眾傻眼。記者陳秋雲/攝影

中秋連假當結束，高鐵台中站自由座排隊人潮，從車站內溢出道車站外，嚇壞不少高鐵通勤族；本周國慶連假接力登場，加上國慶焰火在台中施放，當天又是連假最後一天，不少人擔心會重演亂象。

台中市交通局長葉昭甫表示，昨天高鐵大排長龍後，市府與高鐵台中站保持聯繫，站方讓自由座乘客改在驗票閘門前排隊，避免月台人潮過多，影響上下車，也降低推擠風險；台中捷運有需要時可調度加開班次，疏導高鐵站區人潮。

葉昭甫說，以往搭高鐵自由座，乘客多在月台前排隊等候，昨天傍晚得知人潮排到站外時，詢問站方得知因為人潮過多，自由座乘客才改在驗票閘門排隊；如果國慶連假期間，高鐵站區再出現大量排隊人潮，將與高鐵站方保持聯繫，加開捷運列車疏導。

高鐵台中站平常假日乘客多，連假人潮常爆滿。葉昭甫建議，國慶連假人潮可能更多，建議高鐵台中站可搭乘台中捷運，捷運車站與高鐵在同站區，可避免塞車或找停車位影響到搭車時間；如果要接送親友，也建議改到附近的捷運站點，可避免塞在高鐵站區。

國慶焰火10日晚間在台中中央公園施放，現場兩大觀賞區估計會湧入15萬人次，台中市交通局祭出三大疏導措施，包含分散觀賞點、捷運加步行、轉搭節駁車等方式。

民政局長吳世瑋說，今年國慶焰火在市區舉辦，除了到主會場欣賞，上月國慶焰火示範時，整理推薦15處推薦觀賞點，包含逢甲大學田徑場、望高寮夜景公園等，不必擠到會場，也可以欣賞璀璨煙火。

交通局建議搭乘捷運加上步行，搭到捷運文心櫻花站或文華高中站，出站後沿著指標，市府已規畫行人專用區，步行10、15分鐘即可抵達主會場，最節省時間；遊客也可搭到捷運市政府站、松竹站，搭台鐵旅客可到台鐵松竹站，現場有接駁車可到主會場。

葉昭甫說，國慶當天中央公園管制區大，開車民眾可把汽車停在水湳轉運中心旁或洲際棒球場停車場，現場也有接駁車可到主會場。

台中捷運 高鐵 國慶焰火

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