流感疫苗驚見高端 薛瑞元：挑選會拖進度

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

流感疫苗中驚見民眾不信任的高端疫苗在列！國民黨市議員李彥秀2日於黨團記者會指出，加上民眾接種流感疫苗不能選擇品牌，易造成醫病關係緊張。衛福部部長薛瑞元於疾管署記者會回應說，每款流感疫苗都經過嚴格檢視，如果民眾刻意要挑選疫苗，反而拖延接種的進度，建議民眾「不必選擇特定疫苗」。

疾管署記者會邀金馬影后陳淑芳到場擔任防疫大使，並現場接種流感疫苗。她透露自己的健康秘訣為：「早上一杯果汁、水煮蛋與地瓜，然後中午吃很飽，晚餐就吃少一點，晚上八點後就不進食」。薛瑞元與衛福部次長王必勝也於現場接受醫師評估，分別示範接種國光與高端廠牌的流感疫苗。

疫苗沒有選擇權

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月2日起開打，第2階段自11月1日開始。公費流感疫苗包括國光、賽諾菲、台灣東洋與高端，但卻傳出不少家長因為擔憂孩子在校園接種疫苗時，不小心打到高端疫苗，寧可棄權帶小孩去打自費疫苗，也不願意貿然接種。

國民黨立委王鴻薇2日記者會表示，高端過去已因為新冠疫苗有著諸多爭議，這次首次進入公費流感疫苗之列，還佔10%的疫苗量。她指出，除高端以外的其他廠牌的疫苗都是用原裝進口，但高端卻是用分裝填充的方式，從韓國進口疫苗原液，在台進行分裝，不免起人疑竇。

選疫苗拖延接種進度

對此，薛瑞元表示，本次四類流感公費疫苗都是經過評估，全部都是合格的疫苗，效果或安全性都沒有疑慮。他表示，如果家長對到校施打疫苗仍有疑慮，可向醫護同仁索取通知單，並至指定醫療院所，選擇特定廠牌的公費流感疫苗，但因為這樣做也會使得接種時間延後，有更大的風險，家長須自行評估。

王必勝則提醒說，流感疫苗對重症保護力有82%以上，但流感疫苗接種後，需兩個禮拜才會生效，所以應儘快施打，獲得保護力。他也指出，65歲以上的民眾還有肺炎連球菌、新冠肺炎疫苗可以接種，於同一天也可一併施打。

先到貨、先使用

疾管署也回應說，有關外界訴求，今(112)年流感疫苗接種計畫應開放讓民眾選擇廠牌一事，該署說明流感疫苗已有多年使用經驗，今年採購之四價流感疫苗，係經食藥署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且亦完成第三期臨床試驗，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市，相關試驗報告經食藥署審查通過。

疾管署強調，各廠牌流感疫苗在保護力與不良反應發生率上均無差異，配合公費流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗之廠牌將採隨機安排方式，提供民眾接種服務，民眾可依自身意願前往施打，非強制接種。

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