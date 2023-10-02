中颱小犬撲台 屏東往返小琉球5家交通船5日全面停駛
中颱小犬襲台，預計將以偏西方向通過台灣南端附近，4至6日影響最大，往返小琉球航線業者今宣布明正常行駛，4日調整部分船班，5日因受颱風外圍環流影響浪大全日停航，6日將視海況調整航班，其中鹽琉線大福航運、東琉線交通客船聯營處4日全日停航。
氣象署預計最快今天晚間發布小犬颱風海警、明天發布陸警，依照東港小琉球各航段未來6天預報資料顯示，4日晚上8點風力逐漸增強，5日下午2點出現最大浪高4.8公尺、風力達13級，業者為安全考量今宣布調整船班。
營運往返東港、小琉球間的4家航班業者，泰富航運、藍白航運、大福航運、琉興航運公司，今天宣布明日正常行駛、4日部分停航、5日全天停航、6日視海況另行公告。另外，明天鹽琉線大福航運琉球末班船下午1點，東琉線交通客船聯營處東港末班船上午10點、小琉球末班船中午12點、鹽埔停航，2間客船業者於4日全日停航。
10月4日部分船班調整如下，藍白航運東港末班船上午11點50分、小琉球末班船下午1點，泰富航運東港末班中午12點、小琉球末班中午12點50分，琉興航運東港僅開上午8點、琉球末班船上午10點。業者提醒，海象瞬息萬變，若有即時異動資訊或後續颱風消息會第一時間發佈，請密切留意各家航運臉書專頁及官網最新動態消息。
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