影／流感將邁入高峰 醫師指併發症嚴重恐有生命危險 呼籲施打疫苗

秋冬是台灣流感高峰期，光田綜合醫院總院長王乃弘今天帶領光田醫護團隊率先接種流感疫苗，並呼籲民眾盡速到院施打疫苗；台中海線民眾即日起，可在沙鹿院區與大甲院區接種公費四價流感疫苗，只要符合條件的民眾都可施打。

光田醫院感染科主任楊清鎮提醒民眾提升自我保護力，才能減輕社區醫療系統的壓力，他說，流感是一種高度傳染性的呼吸道疾病，症狀包括發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痛、疲勞和頭痛。流感病毒很容易發生變異，所以容易發生大流行，在某些情況下，流感甚至可能導致嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎和呼吸急促等，甚至有生命危險，尤其對年幼兒童、老年人和免疫系統虛弱的人更危險。

隨著COVID-19趨緩防疫鬆綁，民眾脫口罩情況增加，國人近年接種流感疫苗率卻較低，感染個案可能因此攀升。楊清鎮說，目前流感疫情呈現上升趨勢，群聚通報增加，以校園為多，需加強注意防範，落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，民眾需要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，降低併發重症的風險。

今年度除了流感疫苗，還有公費肺炎鏈球菌疫苗，以莫德納XBB.1.5疫苗將分階段開打。楊清鎮表示，流感疫苗是不活化疫苗，可和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。若有其他疑慮亦可於接種流感疫苗前主動告知醫師疫苗接種史。