南投民眾PO「怪蛋」求解 有經驗雞農看到這問題 直指蛋不新鮮

南投埔里有民眾水煮雞蛋當早餐，未料剝殼後卻出現一顆怪蛋，通常在雞蛋中心位置的蛋黃，竟然乾扁縮水的移至最外側，蛋白也不多，由於國內近期雞蛋狀況多，民眾不敢貿然吃下肚，拍照上網求解。雞農則表示，氣室太大，應是不新鮮。

埔里王姓民眾指出，其友人日前向私人牧場團購了1箱雞蛋，並分送10顆給他，他今天早上以水煮方式料理，想說吃水煮蛋當早餐，剝蛋時沒有異狀，雞蛋外觀與其他的一樣，未料剝開卻見怪異模樣，害他不該貿然吃下肚，就怕有問題。

而該顆水煮蛋的內部中空，圓圓的蛋黃則被擠到最外側，變成縮水乾扁一片，蛋白亮也不多，他說，過去吃那麼多的水煮蛋，也沒遇過這種狀況，第一次看到這種怪蛋，加上這陣子蛋的狀況比較多，不敢貿然吃下肚，決定拍照上網求解。

不少網友看了直呼「特別」或開玩笑問他「是不是他壓的」，也有人留言「這時候你敢PO」或提醒他要錄影存證，該民眾則強調，他有說「不是壞蛋，是怪蛋！」，也有人直指「已經不新鮮了，蛋黃才會散掉變壞的邊緣」，建議他別吃。

此外，也有雞農解惑指，「氣室這麼大的蛋」，建議他別吃下肚。經了解，因為雞蛋殼上有氣孔，會讓蛋內的水分不斷蒸發，因此新鮮的雞蛋幾乎看不到氣室，反之，氣室很大的雞蛋大多是因為放愈久，本身水分就越少，通常愈不新鮮。