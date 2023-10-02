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中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨、西半部留意「狹管效應」

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中颱小犬進逼明發陸警 東半部防豪雨西半部防強陣風

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱小犬逐漸進逼台灣近海，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海警、明天白天發布陸警。圖／取自中央氣象署
中颱小犬逐漸進逼台灣近海，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海警、明天白天發布陸警。圖／取自中央氣象署

中颱小犬逐漸進逼台灣近海，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海警、明天白天發布陸警。周三至周四，颱風影響台灣最顯著，暴風圈可能碰觸台灣東南側陸地，東半部首當其衝，嚴防局部豪雨等級以上降雨；狹管效應影響，西半部則要留意瞬間強陣風。

中央氣象署預報員官欣平指出，目前颱風位於恆春東南東方約755公里海面上，朝台灣南部海域及陸地行進，速度相當穩定朝西北方向前進，且結構完整、範圍廣闊，颱風外圍部分雲系逐漸移至台灣地區，加上大環境吹東北風，北台灣漸漸出現降雨情況。

明天起，颱風外圍環流影響日漸顯著，氣象署預估颱風路徑朝南部海域前進，可能登陸台灣東南側陸地一帶，對花東、恆春半島天氣，有相當顯著影響，隨後北台灣雨勢也會逐漸明顯。周三至周五，颱風最接近台灣，對南台灣、中部山區也會帶來明顯雨量。

官欣平說，颱風逐漸進逼台灣近海位置，氣象署預計在今天深夜至明天清晨發布海警，若颱風速度比預報路徑更快，今天晚間就可能發布海警。周三至周四，颱風對台灣有顯著影響，尤其周四晚間暴風圈有觸碰陸地範圍。周五起，颱風逐漸遠離，但東北部仍有持續降雨狀況；周日至周一緩和。

他提醒，小犬颱風移動速度相當快，務必注意其帶來的風浪影響。明天東半部、恆春半島；周三基隆北海岸、東半部及恆春半島；周四中南部、東半部、恆春半島沿海、澎湖、金門；周五至周六，中南部、東南部、恆春半島沿海、澎湖，期間易有長浪發生。

今晚起，東半部地區可能出現3米浪高；周三至周四，留意6米以上浪高。今、明兩天，基隆北海岸、桃園至台南、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖，易有8至9級強陣風。

小犬颱風 恆春 氣象署

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