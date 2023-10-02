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三明治族群的隱形新壓力 國壽人生風險調查揭露：氣候變遷35至49歲人「很有感」

撰文／ 倡議企劃 張世杰

極端天氣加劇，各世代皆面臨不同層面的挑戰，高齡族群必須適應更劇烈的天氣變化、年輕族群要長久面對極端的生活環境，不過，國泰人壽發布最新的人生風險趨勢調查報告發現，在氣候變遷之下，35至49歲的民眾，無論在「身體、心理、財務」的憂慮程度，皆高於整體均值。

隨著台灣高齡化、少子化趨勢難擋，扶老攜幼的三明治族群已經承受莫大壓力，當氣候變遷加劇，他們肩負極端天氣衍生的家庭照護與經濟負擔，疊加更多看不見的壓力，恐成為未來最辛苦的一群人。

「沒有人是局外人」 氣候變遷的影響衝擊各世代

氣候變遷對全球的影響加劇，國泰人壽推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」，從調查中發現氣候變遷對於各世代的「身體健康」、「心理影響」和「財產損失」三者皆有影響，且「身體健康」的表現最爲明顯和直接，「心理影響」次之，「財產損失」最後。

國泰人壽推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」，邀集各領域專家一起解析氣候變遷對於「身、心、財」的影響。 圖／江建泰 攝影
國泰人壽推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」，邀集各領域專家一起解析氣候變遷對於「身、心、財」的影響。 圖／江建泰 攝影

剖析不同世代所面臨的氣候風險，國泰人壽副總經理凃薏如提到，高齡族群容易患有「三高」（即高血壓、高血糖、高血脂）的風險，當炎熱高溫成為生活常態，加上身體免疫功能下降，發生慢性疾病的機率就會提高；而因為行動力和反應速度驟降，也將影響應對氣候災害的因應能力，增加遭受危害的風險。

另外，年輕族群雖然身體力壯，但可能較嚴重低估風險、缺乏應對緊急情況的技能，在面對極端天氣的突發災害時，仍可能面臨無預警的傷害或財產損失。

而身為家庭支柱的中壯族群，因肩負極端天氣衍生的家庭照護與經濟壓力，除了擔心自己，也要擔憂氣候變遷對父母及子女健康的影響，進而承受更多心理壓力。氣候變遷帶來的危害與挑戰，影響各個世代並滲透到生活每個角落。

氣候變遷「心理影響」差距 三明治族群憂慮、年輕族群樂天

不過，從年齡層探討，35至49歲扶老攜幼的「三明治族群」，通常為家庭經濟的主要負擔者，並承受照顧年長父母與年幼子女的雙重壓力，這也反映在調查報告中，該族群擔心氣候變遷對「身體、心理、財產」的影響，則是皆高於總體平均。

近年極端氣候加劇，可能對於現況覺得無力，或對於未來感到絕望，讓「氣候焦慮（climate anxiety）」一詞開始被廣泛討論；細究氣候變遷造成的「心理影響」，20至34歲的年輕族群，是唯一低於總體均值，也成了「35至49歲三明治族群很憂慮、20至34歲年輕族群最樂天」的鮮明對比。

中研院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄提到，20 到49歲的人，正處於打拼事業的階段，關心照顧好自己的周遭的人，其他事情相對來講就不太重要；另一方面，對比歐美的地理條件、經濟狀況，在氣候變遷的感知上，台灣的年輕族群比較不深刻，但令人憂心的是，這在處理氣候變遷的問題，就比較沒有動機、急迫感，其實非常可惜。

事實上，氣候變遷造成的影響是全面性的，他舉例，中高緯度國家受到氣候變遷影響最大，這些地方也是全球糧倉，若天氣越來越熱，糧食產量就會減少、進一步推升物價，年輕族群面對長遠的生活、工作、照護、家庭的多重壓力，「長遠來看，年輕世代是氣候變遷衝擊下，影響最嚴重族群。」

三層氣候防禦力補足保障缺口 打造一個更具韌性的社會

當氣候變遷已成為當代要解決的共同問題，不僅止於單純感到炎熱、寒冷，影響的層面已越來越廣，在可以預期的未來，氣候變遷會繼續存在，帶來「有形」與「無形」的挑戰，而因應氣候變遷的準備，不是特定族群或世代的課題，需要彼此照應及注意，才能建構一個更具韌性的社會。

因應氣候變遷的準備，不是特定族群或世代的課題。國泰人壽副總經理凃薏如提到，各世代皆應及早準備「身體、心理、財產」三層防護，強化自身氣候防禦力。 圖／江建泰 攝影
因應氣候變遷的準備，不是特定族群或世代的課題。國泰人壽副總經理凃薏如提到，各世代皆應及早準備「身體、心理、財產」三層防護，強化自身氣候防禦力。 圖／江建泰 攝影

從「事前預防」的角度，國泰人壽副總經理凃薏如建議，各世代皆應及早準備「身體、心理、財產」三層防護，強化自身氣候防禦力。從「身體準備」出發，以強化健康為首要目標，像是國泰人壽推動「FitBack健康吧」健康促進計畫，鼓勵民眾健康飲食、規律運動，引導民眾注重自身健康，以抵禦外界環境變化；在「財務準備」方面，善用保險風險轉嫁的特性，完善「壽險」及「產險」的保險組合，可以在遇到醫療支出或財產損害時，得到適切的保障和支持；最後的「心理準備」，則可以透過環保愛地球的實際行動，減緩氣候變遷衝擊，以降低氣候焦慮。

國泰人壽除推動電子保單、打造無紙化服務，減少大量紙張消耗，同時，自2022年起展開「步步攻億走」活動，平台會員累積步數達標後，即提供公益基金助攻離島學校打造綠電小學、建置花東森林足球場，也協助屏東瑪家鄉及苗栗黃金小鎮建置綠能發電設備，致力打造「共感」的氣候行動，讓民眾能用簡單的方式響應，一起為地球永續帶來正向循環。

完整閱讀：《2023國泰人壽人生風險趨勢調查報告》

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