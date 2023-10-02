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桃園電影節10年有成 雙開幕片創紀錄 影展選片好眼光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
桃園文化局局長邱正生日前接受本報專訪，親自為讀者解鎖第10屆桃園電影節的精彩亮點。記者沈昱嘉／攝影
桃園文化局局長邱正生日前接受本報專訪，親自為讀者解鎖第10屆桃園電影節的精彩亮點。記者沈昱嘉／攝影

在漆黑空間裡藉由大銀幕遁入另一個饒富興味的時空背景，正是電影的最大樂趣。今年邁入第10屆的桃園電影節以「生命廣角鏡」、「魔幻嘉年華」、「光影尋夢園」為三大主題，日前桃園文化局局長邱正生更特別接受本報採訪，為讀者解鎖本屆電影節亮點，也深入直擊10年有成的桃園電影節。

原來本屆桃園電影節精選來自10多個國家的精彩好片，其中《塞納河上的船屋》、《春風勁草》都是獲得國際影展大獎雀屏入選，展現了本屆電影節與策展人姚經玉的好眼光。「經典重現」單元帶來了出生於桃園大溪「帽子天后」鳳飛飛的四部相關電影，三部為其主演，第四部《我是一片雲》雖僅有鳳飛飛演唱主題曲，但難得匯集林青霞與秦漢、秦祥林三大明星，相信都將勾起觀眾的懷舊美好回憶。

「特別放映」單元中的《滿江紅》與《無名》兩片雖非商業主流片型，但前者由張藝謀執導、沈騰與易烊千璽擔任男主角，《無名》則有梁朝偉、王一博領銜，開賣便旋即秒殺；此外像競賽類的「台灣獎」今年以「萌芽綻放」為主題，報名片數超過200部，是電影節歷屆新高，在在都是本屆電影節的超熱亮點之一。值得一提的是，「焦點影人」單元中更特別挑選董振良導演以「金門戰不戰」為主題的五部金門紀錄片，除反映時勢引發省思，加上桃園的「太武新村」眷村聚落是戍守金門軍官的家人，無形反映出金門與桃園的情誼連結。

桃園文化局局長邱正生更進一步剖析，由於邁入第10年，桃園電影節未來將聚焦於「多元性」與「人類的遷徙」兩個面向。前者像是選片時主題、國家、藝術的多元性，後者則是探討因人類遷徙過程中所帶來文化的衝突、融合，以及如何在新土地上安身立命的歷程。最後他並特別分享，未來桃園電影節更將持續徵選紀錄片拍攝，為桃園留下可貴的影像紀錄、型塑屬於桃園的差異特色，更反應桃園電影節兼具在地與國際的多元視野。

因《八尺門的辯護人》走紅的雷嘉汭，是今年桃園電影節影展大使。圖／桃園電影節提供
因《八尺門的辯護人》走紅的雷嘉汭，是今年桃園電影節影展大使。圖／桃園電影節提供

桃園 電影 金門

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