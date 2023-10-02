小犬路徑北修 賈新興：中心登陸屏東牡丹鄉至台東大武鄉之間機率高

中颱小犬持續增強中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，小犬颱風路徑偏北，目前看來，中心登陸屏東牡丹鄉至台東大武鄉之間機率增高，周三及周四影響最大，降雨熱區包括宜花交界、花東及恆春半島。強風熱區包括綠島、蘭嶼、南台東及恆春半島。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，氣象署最新預測路徑，仍然沒有太大變化，預估周四凌晨左右登陸恆春或台東機率最高。今天小犬偏北走的幅度大致可以決定是否登陸台灣及位置，小犬風場大、環流廣，而且滿紮實，宜花東、南部做好防颱準備。北部也要注意持續性雨勢，西部沿海則要留意強烈風勢。

賈新興指出，初步研判受北方高壓阻擋的影響，小犬颱風移動趨勢偏西行機率較高。各國預測路徑略往北修，中心預估4日晚上10點至5日凌晨兩點前登陸台東大武鄉至屏東牡丹鄉之間機率增高。

賈新興指出，依今日凌晨兩點資料顯示，3日凌晨有發布海警的機率、下午兩點有發布陸警的機率，警報發布的情況以及降雨熱區視颱風路徑而定。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

至於天氣方面，賈新興指出，明天受東北季風及颱風外圍偏北風至東北風影響，新竹以北及宜花有局部短暫雨，中彰雲嘉沿海及澎湖有較強陣風。

周三、周四（4日至５日)受小犬颱風影響，４日苗栗以南、澎湖及花東沿海留意強陣風，新竹以北及宜花東有陣雨，高屏亦有局部短暫陣雨，其中宜花交界、花東及恆春半島留意局部豪雨或大豪雨降雨發生的機率，５日新竹以北及宜花東有陣雨，彰化以南亦有局部短暫陣雨。６日花東及高屏有局部短暫陣雨，午後新北以南有局部短暫陣雨

至於7日起國慶日連假天氣，賈新興指出，７日基隆、北海岸至東北角有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，８日桃園以北、宜蘭及恆春半島有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

９日宜花有局部短暫雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨，８日至９日清晨東北角至宜蘭留意較大雨勢發生的機率。10日台中宜蘭交界及花東有零星短暫雨，11日花東仍有零星短暫雨，午後台中以北、宜花及南部山區有零星短暫雨。