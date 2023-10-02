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彭啟明：中颱小犬路徑北修中 最快可能今天深夜至周二凌晨發海警

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司總經理彭啟明今表示，中颱小犬周三起轉偏西移動，中心可能在周四通過恆春半島，周五至周六於台灣海峽南部逐漸向西遠離。擷取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
天氣風險公司總經理彭啟明今表示，中颱小犬周三起轉偏西移動，中心可能在周四通過恆春半島，周五至周六於台灣海峽南部逐漸向西遠離。擷取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

中央氣象署表示，中颱小犬凌晨2時距離鵝鑾鼻東南東方約860公里，向西北轉西進行，有增強趨勢。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，中颱小犬周三起轉偏西移動，轉向點較先前預報晚，路徑向北修正，中心可能在周四通過恆春半島，周五至周六於台灣海峽南部逐漸向西遠離。

彭啟明指出，依目前氣象署路徑評估，最快可能在周一深夜至周二凌晨發布巴士海峽及東南部海上颱風警報。周二下午至傍晚發布台東及恆春半島陸上颱風警報。周五晚間解除陸警、周六解除海警。

彭啟明說，小犬目前中度颱風等級，預計周三至周四最接近或可能登陸台灣。北方及東北部天氣陰沉，偶有地形降雨。中南部及花東 晴時多雲，午後山區可能有短暫陣雨或雷雨。周三開始北部、東半部及恆春半島轉陰陣雨，有局部大雨至豪雨可能。

彭啟明說，今天仍受東北季風影響，天氣多雲或陰有局部短暫雨。明天逐漸開始受到颱風外圍環流影響，轉天氣多雲或陰有間歇短暫陣雨，東半部雨量多。北部及花東地區明天起可能有短暫陣雨。周四恆春半島和東部風雨將明顯增多，有豪雨以上級別降雨的機會。

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