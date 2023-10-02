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中颱小犬各國預測漸收斂 天氣風險：周三四最靠近不排除登陸恆春半島

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
受輕颱小犬影響，周二起水氣增多，下半天天氣變天，周三至周四可能最靠近台灣。本報資料照片
受輕颱小犬影響，周二起水氣增多，下半天天氣變天，周三至周四可能最靠近台灣。本報資料照片

中秋連假結束今起上班上課，但颱風來迎接。在鵝鑾鼻東南東方900多公里的中颱小犬持續增強中，並持續朝西北方前進。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，各國預測路徑已較過去收斂，顯示未來颱風將會持續朝西北方向前進逐漸接近台灣，預測周三至周四颱風最靠近台灣，甚至登陸恆春半島可能性高，不排除氣象署最快在明天接連發布海上及陸上颱風警報。

林孝儒指出，今天受北方大陸高壓逐漸東移出海，台灣受東北季風影響，迎風面的北部及東北部天氣較陰沉，不過整體水氣量不多，迎風面雖有時有些地形降雨，雨勢都不是太大；中南部及花東地區普遍為晴時多雲，午後受熱力作用影響，山區有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會，偶爾會伴隨較大的雨勢。

林孝儒指出，中颱小犬各國預測路徑已較過去收斂，未來颱風將會持續朝西北方向前進逐漸接近台灣，預測周三至周四將可能最靠近台灣，甚至登陸恆春半島的可能性高，最快不排除氣象署將會在明天接連發布海上及陸上颱風警報。

隨著颱風逼近，林孝儒指出，明天起至周五各地沿海地區都要留意有7級或以上強陣風出現外，東部及南部海域也要留意長浪的發生。

受颱風外圍東北風影響，北部及花東地區將逐漸轉有短暫陣雨，尤其大台北山區及宜蘭地區偶爾有較大的雨勢發生，其他地區影響都還不大，普遍為晴時多雲。不過周三開始北部、東半部及恆春半島受颱風外圍環流影響，將轉陰陣雨的天氣，並有局部大雨機會，甚至東部山區將有豪雨發生可能；中南部雖然雲量也將逐漸增多並有些短暫陣雨，受中央山脈屏障作用影響，降雨都還算零星。

到了周四，林孝儒指出，若如預期颱風中心是由恆春半島西行登陸，東部及恆春半島風雨影響會顯著增多，有豪雨或以上降雨機會，南高屏也將轉有短暫陣雨，風勢更為增強。周五颱風進入台灣海峽南部西行開始遠離，各地仍為陰有短暫陣雨，整體風雨影響會逐漸減緩。

各國對中颱小犬預測路徑。擷取自ncdr網站
各國對中颱小犬預測路徑。擷取自ncdr網站

颱風 恆春 小犬颱風

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