快訊

MLB／44轟！亞洲選手第一人 大谷翔平奪全壘打王真情感言曝

詐領助理費案已3人認罪！領高虹安7個月薪水變貪汙犯 「公衛文」今認不認罪？

西班牙議會懸空！加泰隆尼亞獨立運動的機會來了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸預測 小犬颱風5日登陸台灣東南部沿海

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，小犬颱風將於5日早晨至上午登陸台灣東南部沿海。（取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台預估，小犬颱風將於5日早晨至上午登陸台灣東南部沿海。（取自大陸中央氣象台網站）

中國大陸中央氣象台2日6時發布的颱風預報指出，今年第14號颱風「小犬」預計以每小時10-15公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度逐漸增強，5日早晨至上午登陸台灣東南部沿海，登陸後向偏西方向移動，進入南海東北部，強度逐漸減弱。

根據大陸發布的颱風公報，小犬颱風2日5時其中心位於台灣鵝鑾鼻東偏南方約790公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力13級（38米/秒），七級風圈半徑300-550公里，十級風圈半徑120-150公里，十二級風圈半徑60公里。

預報指出，2日8時至3日8時，東海南部、台灣以東洋面、巴士海峽、台灣海峽、南海東北部將有6-8級大風，菲律賓東北洋面將有9-11級，陣風12-13級。

小犬颱風 南海

延伸閱讀

中颱小犬增強逼近 吳德榮：周三到周五影響最大

小犬颱風今晚轉中颱 氣象署揭最新路徑

小犬颱風增強中 航港局周一起部分船班停航

影／路徑北修！小犬颱風估明轉中颱 周二變天「這兩日」對台影響最劇

相關新聞

中颱小犬增強逼近 吳德榮：周三到周五影響最大

中颱小犬持續增強，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)系集模...

文博會淪大辦桌 爭議中落幕

二○二三台灣文博會昨落幕，雖自詡「史上最大規模、展館數歷屆最多」，卻被評為爭議最多的一屆，更與其國際展會定位漸行漸遠，反...

疫苗亂象挨轟 明年簡化接種

被評為「史上最混亂」公衛疫苗接種政策，今起開跑。新冠疫苗於上月廿六日先開打，流感、肺炎鏈球菌等兩大疫苗從今起施打，且流感...

爭停車權 逾300大型重機「起義」

大型重機族爭取停放一般機車停車格位，昨發起三場「停車大富翁」活動，在國道五號石碇休息區、北市松山國小周遭三個停車場採取「...

小犬颱風北移 轉為中颱 估明發陸警

小犬颱風昨路徑北修，並增強為中颱，中央氣象署預估明天清晨至上午發布海警、明日下午至晚間發布陸警，最明顯影響時間為周三至周...

專訪高孟焄／最高法院建構法律秩序 高孟焄：遇問題要「直球對決」

最高法院院長高孟焄6月1日走馬上任，從司法院長許宗力手中接下沉甸甸的印信，代表她得扛起龍頭法院的重責大任，正視處理「法官人力流失」的問題；聯合報數位版獨家專訪，一窺她對法律工作的獨特見解。 高孟焄認為最高法院的權威不是來自於身為終審法院，而要讓大家有目共睹「貢獻度」，身為最高法院法官肩負「解決法律問題」的責任，不能迂迴逃避，碰到爭議要「直球對決」，不用怕見解被外界批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。