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大陸預測 小犬颱風5日登陸台灣東南部沿海
中國大陸中央氣象台2日6時發布的颱風預報指出，今年第14號颱風「小犬」預計以每小時10-15公里左右的速度向西北方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，強度逐漸增強，5日早晨至上午登陸台灣東南部沿海，登陸後向偏西方向移動，進入南海東北部，強度逐漸減弱。
根據大陸發布的颱風公報，小犬颱風2日5時其中心位於台灣鵝鑾鼻東偏南方約790公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力13級（38米/秒），七級風圈半徑300-550公里，十級風圈半徑120-150公里，十二級風圈半徑60公里。
預報指出，2日8時至3日8時，東海南部、台灣以東洋面、巴士海峽、台灣海峽、南海東北部將有6-8級大風，菲律賓東北洋面將有9-11級，陣風12-13級。
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