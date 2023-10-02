大陸預測 小犬颱風5日登陸台灣東南部沿海

最高法院院長高孟焄6月1日走馬上任，從司法院長許宗力手中接下沉甸甸的印信，代表她得扛起龍頭法院的重責大任，正視處理「法官人力流失」的問題；聯合報數位版獨家專訪，一窺她對法律工作的獨特見解。 高孟焄認為最高法院的權威不是來自於身為終審法院，而要讓大家有目共睹「貢獻度」，身為最高法院法官肩負「解決法律問題」的責任，不能迂迴逃避，碰到爭議要「直球對決」，不用怕見解被外界批評...

2023-10-02 08:00