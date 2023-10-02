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小犬颱風北移 轉為中颱 估明發陸警

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
小犬颱風潛勢圖 圖／聯合報提供
小犬颱風潛勢圖 圖／聯合報提供

小犬颱風昨路徑北修，並增強為中颱，中央氣象署預估明天清晨至上午發布海警、明日下午至晚間發布陸警，最明顯影響時間為周三至周五，各地易有雨勢，尤其東半部雨勢明顯。氣象署預估，今天颱風「偏北」程度，將使影響台灣的程度更明朗，颱風路徑若偏北，就可能登陸。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天上午八時，小犬颱風預計在鵝鑾鼻東南東方約八○○公里海面上，移動方向偏西北，明天後轉偏西，代表將往台灣靠近；「偏北」程度決定影響台灣程度，若偏北就可能登陸、偏南則不會，即使未登陸，發布陸警機率仍高。

今天受東北季風影響，主要降雨區域在迎風面的桃園以北、東半部地區；不過，因東北季風後方空氣乾冷，降雨狀況將趨緩，今下半天以多雲天氣型態為主；中部山區、南部地區則有午後雷陣雨。

明天起颱風接近，開始影響台灣，下半天水氣進來後，東半部、北部天氣轉變，陣雨轉趨明顯。

周三至周五，颱風影響台灣最明顯。周三至周四各地皆有機會降雨，北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，花東山區有局部豪雨等級以上降雨。周五至周六，颱風漸離降雨趨緩。

趙竑提醒，小犬颱風可能帶來明顯風浪。台南以北、東半部、恆春半島、澎金馬留意八至九級強陣風。周二東半部的浪高預估二米、蘭嶼綠島近三米，後天起各地浪高有機會達四米，尤其東半側可能近五米。

圖／中央氣象局提供
圖／中央氣象局提供

颱風 氣象署 東北季風

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