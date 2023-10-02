小犬颱風北移 轉為中颱 估明發陸警

小犬颱風昨路徑北修，並增強為中颱，中央氣象署預估明天清晨至上午發布海警、明日下午至晚間發布陸警，最明顯影響時間為周三至周五，各地易有雨勢，尤其東半部雨勢明顯。氣象署預估，今天颱風「偏北」程度，將使影響台灣的程度更明朗，颱風路徑若偏北，就可能登陸。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天上午八時，小犬颱風預計在鵝鑾鼻東南東方約八○○公里海面上，移動方向偏西北，明天後轉偏西，代表將往台灣靠近；「偏北」程度決定影響台灣程度，若偏北就可能登陸、偏南則不會，即使未登陸，發布陸警機率仍高。

今天受東北季風影響，主要降雨區域在迎風面的桃園以北、東半部地區；不過，因東北季風後方空氣乾冷，降雨狀況將趨緩，今下半天以多雲天氣型態為主；中部山區、南部地區則有午後雷陣雨。

明天起颱風接近，開始影響台灣，下半天水氣進來後，東半部、北部天氣轉變，陣雨轉趨明顯。

周三至周五，颱風影響台灣最明顯。周三至周四各地皆有機會降雨，北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，花東山區有局部豪雨等級以上降雨。周五至周六，颱風漸離降雨趨緩。