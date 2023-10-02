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學者：大型重機停放法規矛盾 應釐清運具定位

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

重機團體不滿政府不同意大型重機停放一般機車格決議，昨發起集結活動。交通學者認為，我國法規將大型重機視為小客車，種下矛盾根源，也衍生後續爭議，建議重新檢視定義或依時段、地點彈性開放大型重機停放一般機車停車格。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出國內環境與條件不同於國外，恐怕不適合直接援引國外停放車輛相關措施與規範。

張勝雄認為，法規明定大型重機行駛與停車的義務比照小汽車，但將兩者畫上等號就是極為矛盾的舉措，政府自然得面對重機族訴求。不過他說，重機族訴求使用一般機車停車位，行駛路段卻又和汽車相同，是否互有矛盾也有待商榷。

張勝雄建議，交通部須重新思考以何種標準定義大型重機車或小汽車，例如引擎大小；而停車收費目的是因占用道路空間或其他條件，都須納入考量，不解決矛盾的根源，相關紛擾恐會持續發生。

中央警察大學交通學系教授曾平毅也說，應先釐清運具定位，不能將通行權及停車權混為一談，尤其大型重機的車身差異大，不宜只用紅牌、黃牌區分，加上不少大型重機車身兩側、後側可能附掛箱子，難以一言以蔽之。

重機 義大 淡江大學

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