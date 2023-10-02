地方：大型重機車身超過機車格 影響交安

大型重機爭取比照一般機車停放於路邊及路外機車停車格，並開放於機車停等區停等，交通部徵詢六都意見，均不建議開放。新北市交通局長鍾鳴時說，主要是百分之九十三市售大型重機車體超過現有機車停車格長兩公尺的設計規範，車身超出停車空間有造成碰撞的風險，因此大型重機要停放一般機車格位必須全國性檢討。

鍾鳴時說，先前地方有調查一般民眾對重機停放機車格意見，百分之七十五認為不妥，如果大型重機要停入現有車格，包括道路寬度等條件要重新規畫，並思考大型重機是比照汽車還是機車，「不能上了高速公路是汽車，在平面道路又想當機車」，地方政府態度就是依交通部規定辦理。

台北市交通局長謝銘鴻說，機車停車格尺寸是給一般機車停放，寬約零點八公尺、長二公尺，無論是黃牌或紅牌大型重機，尺寸都大於車格，擔憂車體突出車道會影響行車動線。桃園機車格位長度一點八至二公尺，台南、高雄停車格長度兩公尺，均不建議開放大型重機停放，但桃園建議可研議大型重機專用停車格，台南建議多輛停放於汽車格位內或增設大型重機停車位。

台中回覆交通部若大型重機可停於一般機車格位內而不超出，也不排擠兩旁機車的停車空間，或可提高機車格使用率，但台中市交通局長葉昭甫昨說，交通局正著手規畫路外停車場可讓大型重機與汽車格共用，或在市區路外停車場開闢重機停車專區，但相關期程還未確定，目前評估路邊機車停車格並不適合停放大型重機。