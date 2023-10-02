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新聞眼／文化部重本土 文創業被迫吃自己

聯合報／ 本報記者陳宛茜

立法院預算中心日前公布報告，指政府推動文創產業發展逾廿年，仍以內需市場為主，近十年外銷成長率幾乎是零。當台灣文博會作為政府唯一針對文創產業舉辦的國際展會，卻可從文化部近年在「重本土、輕國際」下，對文博會的定位混亂，不難看出文博會為何成為煙花一場，以及台灣文創產業多年都走不出國門，只能「吃自己」的原因。

台灣文博會二○一○年由文建會創立，原名為「台灣國際文化創意產業博覽會」，是讓文創品牌設攤的商展，也刻意安排臨近於香港等亞洲重要文創商展的展期，希望吸引國際買家。但文化部希望文博會「不只是商展」，加上主題館、地方文化館等設計展，名字縮寫為「台灣文化創意博覽會」。

名稱拿掉「國際」、「產業」後，雖吸來人潮，但身為「台灣重要文創商品與圖像授權展示及交易平台」的文博會，設計展比重愈來愈重，將產業推向國際的力道卻愈來愈弱，今年更達最高峰。

今年文博會功能複雜、展區繁多。既要「打開空總」、又要「微開箱鐵博」，更集馬戲表演、鐵道小旅行、科技沉浸體驗於一身，甚至還把北中南五大博物館納入展區，果然不負眾望完成史上文博會「規模最大、參展人數最多」新紀錄。

不過，以上這些功能和展演早已見諸台灣燈會、台灣設計展、甚至是台北白晝之夜。即便十天創造六十萬參觀人次，文化部還宣稱創造島內觀光／銷售產值，但如何與台灣燈會或台灣設計周相比？文博會唯一有別於燈會、設計展，「將台灣文創產業推向國際」的功能，又做了多少？

如果文博會還是只把重心放在煙火式的展演，卻不在意台灣目前最需扶植的新創業者和最需培養的國際買家，那麼台灣文創產業再有幾百億的「文化黑潮」，最終恐怕也只能「吃自己」。

文創產業 台灣燈會

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