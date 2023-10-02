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文博會淪大辦桌 爭議中落幕

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
文博會天天人潮洶湧，卻沒有規畫讓國際買家和本土業者有充分交流的時間。記者陳宛茜／攝影
文博會天天人潮洶湧，卻沒有規畫讓國際買家和本土業者有充分交流的時間。記者陳宛茜／攝影

二○二三台灣文博會昨落幕，雖自詡「史上最大規模、展館數歷屆最多」，卻被評為爭議最多的一屆，更與其國際展會定位漸行漸遠，反而更像台灣設計展與台灣燈會等地方觀光型展會，不禁令人質疑成為「文化大辦桌」的文博會，是否還記得「推動台灣文創產業走向國際」的初衷。

本屆文博會把懷舊鐵道、馬戲表演等視為主打內容，還將ＩＰ授權商展辦在花博展區，吸引逾五百家ＩＰ授權、文創品牌參加，天天人潮洶湧，但熱鬧之餘，ＩＰ展開展前卻爆出海外媒合不備翻譯、取消獎項等爭議。主辦單位把專業人士的進場時間，從以往的完整兩天，濃縮成前三天、每天一小時，引發眾怒。

一位從台南北上的插畫家表示，文博會ＩＰ商展是台灣藝術家、授權代理公司與國際買家，一年一度的重要交流機會，一天若僅有一小時專業人士交流時間，「每攤看一眼都不夠」。

在花博設攤的國際行銷公司張姓經理表示，若不是限定專業人士的進場時間，在此人潮中，國際買家和台灣業者根本不可能好好交流、談生意；而文博會設攤者多為中小型品牌，人力少、缺國際經驗，擺攤後卻不知如何跟國際買家談生意，甚至沒思考到設置多國翻譯。

為累積國際行銷資源，國際商展皆為固定時段和城市舉辦，如米蘭設計周。文博會在台北辦了十多年，文化部去年卻應立委要求比照「台灣燈會」，讓文博會首度移師高雄，今年雖回到台北，未來卻規畫到其他城市舉辦；此一改變讓文博會和輪流在各地舉辦的台灣設計展定位愈來愈像。

曾透過標案承辦六屆台灣文博會的台灣設計研究院，今年未投標。設計研究院院長張基義認為，台灣設計展和文博會的定位原本區隔明顯，例如設計展走本土，透過策展整合地方，將設計導入城市治理，文博會則主攻國際，是融合商展和文化策展的平台，國際買家更是經營重點。

張基義認為，去年文博會受限疫情，無國際買家，移師高雄尚可理解，但若文博會定位為國際展會，仍應該固定在首都舉辦。

台灣燈會 台灣文創

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