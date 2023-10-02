醫憂疫情大爆發 「先打新冠、流感疫苗」

流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗於今天正式開打，台大感染科教授黃立民預估，今年新冠、流感疫情均會大爆發，務必接種疫苗，且平時應該戴口罩、勤洗手，如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，應盡速就醫。

衛福部疾管署採購本年度四價流感疫苗，總共六九八萬多劑，共四家廠商得標，分別為國光生技三四九萬餘劑、賽諾菲公司一九二萬餘劑、東洋藥品八十六萬餘劑，及高端公司七十萬餘劑。

黃立民表示，今天起六十五歲民眾可接種新冠、流感、肺炎鏈球菌等疫苗，建議優先接種新冠及流感疫苗，因為這兩支疫苗為每年必打，且今年威脅更為嚴重。此外，新冠、流感、肺炎鏈球菌等疫苗已在國內施打多年，接種者不需過於擔心，但接種疫苗前，務必控制好血壓、血糖，避免感冒、發燒。

由於新冠等三大疫苗採分對象、分年齡、分階段施打，基層醫療協會理事長林應然直言「非常、非常複雜」。因流感疫苗今開打，優先對象為六十五歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員等高風險族群；新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗也有相關施打規定；「很多民眾不清楚自己該打那種疫苗」，他建議施打前，務必向醫師詢問清楚。

林應然說，中秋連假剛過，雙十連假緊接而來，連假期間民眾常到人潮密集場所，流感已在流行，特別是Ａ型流感，他預期這兩周流感疫情將持續上升。由於「免疫負債」嚴重，新冠、流感疫情於秋冬季節將出現一波高峰，即使施打疫苗，也難以完全避免感染，平時須戴口罩、勤洗手，如有不適症狀，應速就醫。