疫苗亂象挨轟 明年簡化接種

被評為「史上最混亂」公衛疫苗接種政策，今起開跑。新冠疫苗於上月廿六日先開打，流感、肺炎鏈球菌等兩大疫苗從今起施打，且流感分為兩階段、肺炎鏈球菌疫苗分為三階段，令人眼花撩亂，也讓專家擔心亂象叢生。衛福部健保署指出，已擬定數位轉型計畫，整合「醫療資訊系統（HIS）」，主動提醒疫苗接種時間。

「真的搞得很複雜」，台大感染科教授黃立民說，兩大疫苗接種分階段施打，可能是受限於疫苗供貨排程，無法備足所有疫苗，國人可以理解這種作法；但流程過於複雜，許多民眾或許知道第一階段施打對象，到了第二、第三階段，就不知自己是否符合接種資格，醫師也可能搞不清楚。

黃立民指出，老人家、幼童施打公費疫苗，健保雲端均有紀錄可查，卻找不到自費疫苗資料。他建議衛福部設置專屬平台，讓民眾上網查詢自身疫苗接種紀錄，依照時程施打；且因自費疫苗種類愈來愈多，如帶狀疱疹、腸病毒A七十一型、日本腦炎、人類乳突病毒（HPV）及百日咳疫苗等，民眾也可透過此平台掌握疫苗接種情形。

健保署長石崇良就回應，正積極推行數位轉型計畫，明年「大家醫計畫」平台將整合醫療院所的醫療資訊系統，只要民眾同意，醫師就可將患者自費健檢、癌症篩檢、自費疫苗等資料上傳雲端，以供查詢。

石崇良表示，目前健保資料以醫療為主，較難查閱疾病管制署系統疫苗紀錄、國民健康署系統成人健檢資料等預防保健資料。因此規畫將醫療、健康資料「歸人」，代表「還資料於民」，以人為中心，自己擁有健康資料，進而重視自己健康，做好健康管理。

因基層診所資訊系統較不完備，該計畫將由醫院試行，待下一階段與產業界合作升級診所醫療資訊系統後，再著手試辦診所端。石崇良指出，目標是從現在「醫療資料紀錄（MR）」，往前延伸為「個人化健康資料紀錄（PHR）」，預計全台兩萬家診所於三年內完成系統整合。

石崇良說，系統整合後，平台將主動介入通知、推播，提醒符合疫苗接種條件者疫苗開打時間、場所，簡化接種作業，降低多種疫苗齊打，可能引發的亂象。