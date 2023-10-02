中秋連假 新北旅宿住房約6成

中秋連假國旅住房慘澹，新北業者也叫苦，新北觀旅局統計，秋節檔期新北整體住房率近6成，郊區部分滿房。新北旅館商業同業公會說，拚觀光要靠中央、地方政府及民間協力，別只看重國際旅客，也要刺激國旅，推廣要有長遠規畫及配套，才能連結或開發更多據點。

新北淡水漁人碼頭休閒旅館業者陳孟裕談起中秋連假訂房，臉色一沉，嘆今年訂房情況欠佳，沒有心情再多說。新北市旅館商業同業公會指出，新北中秋連假住房率約5、6成，的確不理想，和疫情前榮景差一截。

福容大飯店淡水漁人碼頭店說，近3年訂房率逐年成長，連假期間一房難求，已揮別疫情陰霾；大板根太子會館業者蔡春隆也說，有回到疫情前水準，國慶連假已訂滿。新北旅宿業者處境兩樣情，人氣風景區旅館熱度高，市區旅館相對艱辛。

新北觀旅局說明，秋節連假頭2天住房率63.7%，和去年、前年疫情陰霾下的3成住房率相比已有成長，今年一些郊區旅館近乎滿房。

外界將國旅下滑歸咎收費偏高，新北市旅館商業同業公會解釋，住宿仍有經濟實惠選擇，豐儉由人，業者也想把房價壓低，但人力成本不斷墊高，經營挑戰加大。

公會也說，新北青春山海線、歡樂耶誕城、金山溫泉等有一定品牌，要能吸引旅客住下來，不能只是短暫的單點旅遊或季節性推廣，要有長遠規畫及配套，才能提高競爭力。

東南科技大學休閒事業管理系副教授陶翼煌指出，旅遊業應加強「感動」元素抓住消費者，創造更深價值，不只吃喝玩樂，若能感動人心，價格將不是唯一考量。

台北城市科技大學觀光系休閒所助理教授李奇嶽分析，秋節連假觀光署統計全台住房約5成，當中風景區是滿的，主要困境在都會區，解方是讓國際客及陸客來台，中央應給觀光署更多經費及人力，加大宣傳能量。