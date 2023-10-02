Big City街頭藝術節 國際高手來台較勁

台灣的街頭藝術表演盛行，但可惜長期未受到重視，遠東巨城購物中心推動街頭藝術文化，自2018起舉辦「Big City街頭藝術節」，在決策高層的全力支持下，每年擴大競賽規模優化品質，提撥高額獎金鼓勵表演藝術家，充分運用百萬粉絲會員的行銷擴散力，成為全台指標性最大街頭藝術競技交流平台。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示：「巨城每年舉辦逾百場街藝活動，讓充滿創意與熱情的街頭藝術家有舞台、有掌聲、有收入，及更多機會探索未來與自我實現。疫情期間，巨城仍如期舉辦藝術節，為苦無表演機會的表演者注入最大暖流，也為觀眾在歡愉互動中累積生活美好，發揮DEI多元、公平、共融的善循環。」

巨城整合空間人潮資源，打造一個不分族群與國籍，可以傳承專業、交流切磋一起圓夢的舞台，帶動社區和藝文連結，持續規畫永續培育的創新活動，賦予幸福城市全新面貌，呼應聯合國永續發展目標「SDG 3健康生活與福祉」、「SDG 4優質教育」、「SDG 8包容且永續的經濟成長」及「SDG 11永續發展的市鎮規畫」，也因此獲得2022 AREA亞洲企業社會責任獎─社會公益發展獎肯定。

Big City街頭藝術節至今累計超過1,100組報名爭冠，現場觀眾及網路聲量已近百萬人，每年巨城力邀享譽國際的大師們擔任評審，共同號召國內外頂尖街頭藝術家，包含參與法國亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝術節的溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶、德國世界口琴節三重奏冠軍的DoNuts口琴樂團，以及2023法國明日馬戲國際藝術節銅牌、太陽馬戲團特別獎的蔡宏毅等，都曾在巨城與各路好手同台較勁的台灣之光。

兼職餐飲業的軟骨功高手陳聖崴，在第五屆雜耍組奪冠後說道：「感謝成為我們推廣街頭藝術的最強後盾，不僅讓街頭藝人們的努力而獲得掌聲與重視，更讓各項表演藝術得以在此交流與傳承、萌芽茁壯，希望這個承載夢想的舞台會一直都在。」

第六屆「Big City街頭藝術節」總決賽將於10月7日起連續4天盛大登場，首兩日的街頭派對有傳承精神師生舞台表演、街藝市集體驗，讓民眾感受街頭藝術的魅力；10月9日、10日總決賽，還有來自亞美尼亞、日本等世界各地海選後的最終20強街藝高手角逐冠軍和33萬元總獎金，是號召全台街頭藝術表演者的年度盛事，精彩可期。