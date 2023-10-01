小犬颱風今晚轉中颱 氣象署揭最新路徑

小犬颱風今晚增強為中颱，中央氣象署預估周二清晨至上午發布海警、周二下午至晚間發布陸警，因此海、陸警同天發布機率高。周三至周五，颱風影響台灣最明顯，尤其東半部都將有明顯的風浪及雨勢。

據中央氣象署觀測，今晚8時，小犬颱風中心位置在北緯18.2度，東經128.6度，以每小時13公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

中央氣象署預報員趙竑表示，周二颱風接近，受外圍環流影響，開始影響台灣天氣，上半天仍偏乾，天氣穩定；下半天水氣進來後，尤其東半部、北部天氣轉變，陣雨狀況日漸明顯。

周三至周五，颱風影響台灣最明顯，特別是周三至周四各地易雨，以東半部為主，北部、南部地區降雨狀況，則要視颱風屆時位置而定；南部地區風雨可能周四後才會明顯。周五至周六，颱風漸離，降雨趨緩。

趙竑也提醒，小犬颱風將帶來明顯風浪。台南以北、東半部、恆春半島、澎金馬留意8至9級強陣風，尤其狹管效應加乘，風力強勁。至於浪高，周二東半部達2米、蘭嶼綠島近3米；周三後，全台各地浪高有機會達4米，尤其東半側可能接近5米，務必留意。