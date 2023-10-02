聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康名人堂／改善少子化 應放寬試管嬰兒法令限制

聯合報／ 鄭丞傑／台北秀傳醫院院長、高雄醫學大學醫學系婦產學科教授

十多年前各界就呼籲少子化可能成為國安問題，專家學者提出許多不同層面解方，然而新生兒人數仍然年年創新低，如今早已遠低於每年15萬。為什麼一堆方案都無法改善少子化？個人一向堅信，要勸不想結婚的人結婚，或勸不想生育的夫妻生育，絕對比鼓勵想要生育的夫妻，甚至單身女性生育要困難且無效。

長期才能見到成果的經濟、社會、政治等政策固然需繼續推動，但短期就可以奏效的政策，應該趕快大幅開放。即將到來的總統大選，參選人提出補助凍卵，這的確可以吸引選票，但對改善少子化幫助微乎其微。

絕大多數凍卵 根本沒使用

各國研究顯示，「社會性凍卵」婦女到停經前，真正植入受胚胎的僅有8%至14%，絕大多數凍卵只是求個心安、有個備胎，根本沒有使用，更何況少數懷孕生育的大部分多年後才植入胚胎，短期內靠凍卵來提高生育率，不必過度期待。

目前每次試管嬰兒補助十萬元，2021年7月不再只限中低收入戶補助，到2022年底已有5.6萬夫妻受惠，生下逾6500個新生兒。但目前規定45歲以上不補助，在晚婚晚育的今天，臨床有許多45歲以上婦女熱切想懷孕，卻完全得不到補助。醫療科技進步，超高齡婦女生育已非不可能，她們願意「增產報國」，為什麼不予補助？

台灣法令限制，只有已婚不孕夫妻才能接受人工生殖醫療服務，這是公權力介入人民私生活，比起許多先進國家相當落伍，在通姦除罪化的今天，相形之下更是諷刺。有人擔心小三使用生殖科技懷孕，但怎麼不擔心她們多數是自然受孕？民事問題不宜用刑事手段解決。

同居多年不結婚已相當常見，當婚姻不是男女在一起的唯一形式時，我們不應該繼續限制單身或同居女性做試管嬰兒的權利。如果能夠開放，相信每年也會多出不少新生兒，而且選擇單身生育的婦女，絕大多數都是高教育程度且經濟獨立，心智成熟的她們，育兒能力比廿多歲的人更好。

同性婚姻不准生育 合理嗎？

2019年，台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，然而同性結婚至今不能接受人工生殖科技，法令規定「不孕夫妻」才可以，「夫夫」、「妻妻」都不行，即使「妻妻」擁有兩個子宮，即使精卵捐贈已合法數十年，她們仍須千里迢迢到海外，花費數百萬才能孕育下一代，這並非人人負擔得起。准許結婚，但不准生小孩，這樣合理嗎？

少子化已成國安問題，個人認為最速效的方法，一是擴大開放高科技移民，他們的下一代就會變成土生土長的新台灣人；另一個就是在醫學面丟棄裹小腳的落伍政策，勇敢地跟上先進國家腳步。希望每位總統候選人除提出居住正義、改善低薪、補助養育托育之外，也仔細思考醫學面的政策，趕快採取行動，讓年輕人願意生育。

生育 結婚

延伸閱讀

做試管嬰兒「搞錯精子」生父另有其人 醫師扯辯：你老婆外遇

生育新選擇！網議挑選凍卵機構應該考慮「這些」要素 助你選出最適合院所

范雲批侯友宜拿女人子宮喊價 生殖醫學專家陳菁徽反擊

苗栗明年總預算草案253億 鍾東錦政見3.8億全納入

相關新聞

文博會淪大辦桌 爭議中落幕

二○二三台灣文博會昨落幕，雖自詡「史上最大規模、展館數歷屆最多」，卻被評為爭議最多的一屆，更與其國際展會定位漸行漸遠，反...

疫苗亂象挨轟 明年簡化接種

被評為「史上最混亂」公衛疫苗接種政策，今起開跑。新冠疫苗於上月廿六日先開打，流感、肺炎鏈球菌等兩大疫苗從今起施打，且流感...

小犬颱風今晚轉中颱 氣象署揭最新路徑

小犬颱風今晚增強為中颱，中央氣象署預估周二清晨至上午發布海警、周二下午至晚間發布陸警，因此海、陸警同天發布機率高。周三至...

Big City街頭藝術節 國際高手來台較勁

台灣的街頭藝術表演盛行，但可惜長期未受到重視，遠東巨城購物中心推動街頭藝術文化，自2018起舉辦「Big City街頭藝...

中秋收假...台中高鐵站驚人長龍

中秋節連假昨收假，高速公路車潮湧現，高鐵站也一樣塞。高鐵台中站出現「自由座」驚人買票人龍，從大廳購票窗口一路綿延到站外，...

中秋連假 新北旅宿住房約6成

中秋連假國旅住房慘澹，新北業者也叫苦，新北觀旅局統計，秋節檔期新北整體住房率近6成，郊區部分滿房。新北旅館商業同業公會說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。