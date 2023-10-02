健康名人堂／改善少子化 應放寬試管嬰兒法令限制

十多年前各界就呼籲少子化可能成為國安問題，專家學者提出許多不同層面解方，然而新生兒人數仍然年年創新低，如今早已遠低於每年15萬。為什麼一堆方案都無法改善少子化？個人一向堅信，要勸不想結婚的人結婚，或勸不想生育的夫妻生育，絕對比鼓勵想要生育的夫妻，甚至單身女性生育要困難且無效。

長期才能見到成果的經濟、社會、政治等政策固然需繼續推動，但短期就可以奏效的政策，應該趕快大幅開放。即將到來的總統大選，參選人提出補助凍卵，這的確可以吸引選票，但對改善少子化幫助微乎其微。

絕大多數凍卵 根本沒使用

各國研究顯示，「社會性凍卵」婦女到停經前，真正植入受胚胎的僅有8%至14%，絕大多數凍卵只是求個心安、有個備胎，根本沒有使用，更何況少數懷孕生育的大部分多年後才植入胚胎，短期內靠凍卵來提高生育率，不必過度期待。

目前每次試管嬰兒補助十萬元，2021年7月不再只限中低收入戶補助，到2022年底已有5.6萬夫妻受惠，生下逾6500個新生兒。但目前規定45歲以上不補助，在晚婚晚育的今天，臨床有許多45歲以上婦女熱切想懷孕，卻完全得不到補助。醫療科技進步，超高齡婦女生育已非不可能，她們願意「增產報國」，為什麼不予補助？

台灣法令限制，只有已婚不孕夫妻才能接受人工生殖醫療服務，這是公權力介入人民私生活，比起許多先進國家相當落伍，在通姦除罪化的今天，相形之下更是諷刺。有人擔心小三使用生殖科技懷孕，但怎麼不擔心她們多數是自然受孕？民事問題不宜用刑事手段解決。

同居多年不結婚已相當常見，當婚姻不是男女在一起的唯一形式時，我們不應該繼續限制單身或同居女性做試管嬰兒的權利。如果能夠開放，相信每年也會多出不少新生兒，而且選擇單身生育的婦女，絕大多數都是高教育程度且經濟獨立，心智成熟的她們，育兒能力比廿多歲的人更好。

同性婚姻不准生育 合理嗎？

2019年，台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，然而同性結婚至今不能接受人工生殖科技，法令規定「不孕夫妻」才可以，「夫夫」、「妻妻」都不行，即使「妻妻」擁有兩個子宮，即使精卵捐贈已合法數十年，她們仍須千里迢迢到海外，花費數百萬才能孕育下一代，這並非人人負擔得起。准許結婚，但不准生小孩，這樣合理嗎？

少子化已成國安問題，個人認為最速效的方法，一是擴大開放高科技移民，他們的下一代就會變成土生土長的新台灣人；另一個就是在醫學面丟棄裹小腳的落伍政策，勇敢地跟上先進國家腳步。希望每位總統候選人除提出居住正義、改善低薪、補助養育托育之外，也仔細思考醫學面的政策，趕快採取行動，讓年輕人願意生育。