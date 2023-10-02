健康你我他／換人工膝關節 重拾健步如飛

年輕時，喜歡從事登山、網球、長跑、羽球等運動，但都是高強度運動；中年過後，我加入球隊，下班後幾乎都在球場上奔馳，運動量增加，食量也隨之加倍，熱量轉換為脂肪儲存在體內，就變成大腹翁。隨著逐日增加的體重，加上運動過量，雙腳膝蓋逐漸不勝負荷，導致軟骨嚴重磨損，寸步難行。

很長一段時間，嘗試做過各種食療和傳統的骨損傷治療，後來打了玻尿酸、微創手術、PRP，仍然無法減輕疼痛，折磨了很多年。最後認識了中國醫藥大學附設醫院骨科醫師蔡俊灝，他詳細分析病情，建議我雙腳應該置換人工膝關節。

於是我兩腳同時進行人工膝關節置換手術，手術時間較長，又有高血壓，家人擔心不已，我信賴蔡醫師的醫德醫術，所以一點也不害怕。術後，蔡醫師親自檢視傷口和換藥，耐心向病患解釋病情，讓我由衷感激。

回診時，視病如親的問候，溫暖如春風。蔡醫師年輕上進，追求新知，出國進修，醫術高超，經他治療的病人，皆讚佩不已。他建議做人工膝關節後，可以做適度運動，避免體重過重，也可減輕關節承受的壓力，膝蓋保養得宜，使用年限才會更長久。

看我健步如飛，有人問：「你幾歲了？」春去秋來，80寒暑已過，感謝蔡俊灝醫師，我才能大步走路，過著行動自如的生活，真是幸福。